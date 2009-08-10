به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در واکنش به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا بخش هایی از این بیانیه را غیرحقوقی و شگفت انگیز توصیف کرد .

وی به آزادی کارمند سفارت انگلیس پس از گفتگوها و تلاش ها اشاره کرد و ارایه هرگونه تضمین از سوی ایران به انگلیس که به معنای دخالت در امور قوه قضائیه باشد را رد کرد.

قشقاوی گفت: بی تردید اگر بحث درباره کارمند محلی سفارت انگلیس باشد ، شاید منظور آزادی آقای رسام با قید وثیقه بوده که حاصل گفتگوها و تلاش ها بود.

وی با بیان اینکه پس از انجام رایزنی ها رسام به منزل رفته و در فضای آزاد و نزدیک به خانواده تا برگزاری دادگاه فکر کرده است، تصریح کرد: باتوجه به این مسایل به رغم برخی ادعاها در خصوص اعتراف گیری و وارد کردن فشار به متهمان به هیچ وجه چنین مباحثی نبوده و این فرد هیچگونه انقطاعی از فضای بیرون نداشت و در روز دادگاه با حضور در محکمه بدون هیچگونه تحمیل و فشار اظهارات خود را بیان کردند.

قشقاوی همچنین در واکنش به بیانیه سوئد به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در خصوص برگزاری این دادگاه گفت: به واقع چرا کشورهای اروپایی تا این حد در مسایل داخلی ما دخالت می کنند چرا آنها دست از سر ما و مردم ما بر نمی دارند ما با آنها هزاران کیلومتر فاصله داریم و هیچ دخالتی هم در امور آنها نکرده ایم اما چرا آنها با ما اینگونه برخورد می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه اشاره به این نکته که اقدام علیه یک شهروند اروپایی به معنای اقدام علیه تمام اتحادیه اروپاست را موضعی غیرحقوقی و شگفت انگیز توصیف کرد که هیچگونه مبنای عرفی و قضائی ندارد.

قشقاوی همچنین از برخورد دوگانه کشورهای اروپایی با موضوع تروریسم و زندگی آزادانه برخی سران گروه های اغتشاشگر از جمله انجمن پادشاهی ایران در شهرهایی چون لندن ابراز تاسف کرد.

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