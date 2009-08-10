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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۸

مهیندوخت بروجردی:

نشریات درون سازمانی به ابزار تبلیغات مدیران تبدیل شده است

نشریات درون سازمانی به ابزار تبلیغات مدیران تبدیل شده است

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از رویه نشریات درون سازمانی کشور، از این نشریات به عنوان ضعیف ترین ابزار ارتباطی در یک سازمان یاد کرد.

مهیندخت بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در عصر حاضر که ارتباطات الکترونیک به خوبی می تواند وظیفه یک نشریه مکتوب در داخل سازمان را ایفا کند، انتشار نشریه داخلی، هدر دادن منابع است.

وی ایجاد پایگاه الکترونیکی و وب سایت در سازمانها را ابزاری بسیار مناسب برای ایجاد ارتباط مدیریت مجموعه با کارکنان دانست و بر اهتمام بیش از گذشته نسبت به تحقق این مهم تاکید کرد.

بروجردی اضافه کرد: ملاقات و حضور چهره به چهره مستمر مدیریت با کارکنان یک مجموعه و حتی ارتباطات غیرکلامی مدیر مانند یک نگاه محبت آمیز از دیگر راه های برقراری ارتباط در داخل یک سازمان به شمار می رود.

وی انتشار نشریات درون سازمانی در حال حاضر را در تضاد با فلسفه وجودی این نشریات عنوان کرد و گفت: با انتشار یک نشریه درون سازمانی کوشش می شود تا صدای کارکنان به مدیریت مجموعه انتقال یابد در حالیکه اکنون تنها صدای مدیر است که از طریق چاپ و توزیع بولتن داخلی به کارکنان انتقال می یابد.

بروجردی به بخشنامه سال 84 رئیس جمهور مبنی بر توقف انتشار نشریات درون سازمانی اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این بخشنامه عملا جدی گرفته نشد اما تا حدی توانست از گسترش نشریات داخل سازمانی جلوگیری کند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: عدم تخصص دست اندرکاران نشریات درون سازمانی و عدم شناخت کافی از مخاطبان این نشریات از دیگر آسیبهای جدی بولتنهای داخلی است.

کد مطلب 926990

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