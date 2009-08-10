چهار نظامی دیگر آمریکا در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در ماه های اخیر بیش از 69 نفر از اعضای ارتش آمریکا در عملیات های مختلف از جمله عملیات آزادی پایدار (OEF) در افغانستان جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش در یک ماه اخیر به طور متوسط روزانه سه نظامی خارجی در افغانستان کشته شده اند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر کرد از افزایش تلفات نظامیان خود در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش در میان افراد کشته شده نام چهار مامور سیا و یک شهروند غیرنظامی به چشم می خورد.

افزایش سطح خشونتها در افغانستان در حالی است که این کشور در حدود 17 روز دیگر یک رویداد سیاسی بسیار مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و تامین امنیت انتخابات و شرکت کنندگان آن تبدیل به یکی از نگرانیهای اصلی نیروهای ائتلاف تبدیل شده به نحوی که قرار است در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 20 آگوست، نظامیان جدیدی از کشورهای عضوناتو وارد افغانستان بشوند.

