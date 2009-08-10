نیمی از طرحهای عمرانی فرودگاههای کشور به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی گل محمدی عصر یکشنبه در مراسم بهره برداری از طرحهای عمرانی فرودگاه کرمان با اشاره به وجود 40 طرح عمرانی نیمه تمام در فرودگاههای کشور گفت: برای تکمیل این طرحها 700 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیمی از این طرحها به اتمام برسد.

وی اضافه کرد: با انجام این طرحها شاهد توسعه و بهسازی سطح پروازی و ترمینال های پرواز در فرودگاههای کشور خواهیم بود.

معاون عملیات فرودگاهی کشور در ادامه خواستار افزایش اعتبارات در راستای به سازی فرودگاهها شد.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای کشور نیز در ادامه این مراسم از اختصاص 35 میلیارد ریال اعتبار به صنعت هوانوردی در سال جاری خبر داد و گفت: این اعتبار در سال جاری در صنعت هوانوردی کشور سرمایه گذاری می شود.

محمود رسولی نژاد با اشاره به اهمیت نصب تجهیزات کمک ناوبری در فرودگاههای کشور افزود: اعتبارت تجهیز فرودگاههای کشور به این تجهیزات در سال جاری دو برابر افزایش یافته است.

رسولی نژاد تصریح کرد: در همین راستا سامانه فرود در 16 فرودگاه کشور نصب شده است که به دید خلبان در شرایط نامناسب جوی کمک می کند.