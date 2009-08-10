حضور حسینی در کابینه دهم قطعی شد / ارائه برنامه برای ارشاد و علوم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی که در حال حاضر مسئولیت دانشگاه پیام نور را بر عهده دارد و قائم مقام وزیر علوم دولت نهم (محمد مهدی زاهدی) نیز است به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای وزارت علوم و وزارت ارشاد دولت دهم مطرح است.

یک منبع آگاه اجرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: حسینی برنامه کاری خود را برای این دو وزارتخانه به محمود احمدی نژاد ارائه کرده است و عنوان می شود جمع بندیها برای انتخاب وی در یکی از سمت وزیر علوم یا وزیر ارشاد قطعی شده است و قطعا در کابینه دهم حاضر خواهد بود.

سید محمد حسینی پیش از این در سمتهای معاون حقوقی، پشتیبانی و پارلمانی وزارت علوم، قائم مقام وزرات علوم، رئیس هیئت مدیره انتشارات علمی فرهنگی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سروش، معاون صدا و سیما، نماینده مجلس هفتم، رایزن علمی و فرهنگی در خارج از کشور، مشاور پارلمانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به فعالیت بوده است.

وی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است.