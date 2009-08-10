حمایت مالی دانشگاه تبریز از پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر علی رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز برای اجرای طرح های پژوهشی 35 پایان نامه دوره دکتری دانشگاه تبریز در سالجاری 420 میلیون ریال در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

وی با اشاره به رویکرد شورای پژوهشی دانشگاه تبریز برای حمایت مالی از طرحهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری افزود: از سال 1385 و با مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تبریز، و به منظور توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی، حمایت مالی از طرح های پژوهشی مستخرج از پایان نامه های دورههای دکتری این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون در این راستا در مجموع 130 طرح پژوهشی مورد حمایت قرار گرفته اند.

به گفته وی از این تعداد طرح پژوهشی، 50 مورد آن خاتمه یافته و بقیه این طرحها مراحل پایانی خود را می گذرانند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز اجرای این طرح را در ترغیب دانشجویان دوره های دکتری به انجام گسترده تر فعالیتهای علمی و پژوهشی موثر دانست و گفت: دانشگاه تبریز حمایت مالی از پایان نامه های دوره های دکتری را در قالب اجرای طرحهای پژوهشی و با محوریت طرحهای کاربردی و توسعهای در اولویت خود دارد.

وی با اشاره به روند رو به رشد حمایت از طرحهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه های دوره دکتری دانشگاه تبریز افزود: در این راستا تنها 54 طرح پژوهشی در سال 87 آغاز شده که در مقایسه با سال قبل از آن، بیش از 11 درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته وی، در بین دانشکدههای دانشگاه تبریز طی سه سال گذشته بیشترین اعتبار تخصیص داده شده به طرحهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه های دوره دکتری به دانشجویان دانشکده های کشاورزی، علوم طبیعی و علوم ریاضی به ترتیب با 34، 14 و 13 طرح اختصاص داشته است.

دکتر رستمی با بیان اینکه برخی از طرحهای پژوهشی حمایتی دانشگاه تبریز از پایان نامه های دوره دکتری دانشجویان این دانشگاه علاوه بر دارا بودن نتایح درخشان و منجر به ثبت اختراع و زمینه ساز توسعه فعالیتهای علمی پژوهشی در کشور شده است، افزود: دانشگاه تبریز امسال برنامه حمایت از طرحهای پژوهشی مستخرچ از پایان نامه های دوره دکتری را با جدیت دنبال می کند و برنامه توسعه آن را در صورت ارائه طرحهای مناسب در دستور کار خود دارد.

به گفته وی هم اکنون 526 دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه تبریز در 78 رشته مشغول به تحصیل هسنند.