برای گوانگجو خیز برداشته ایم/ دو شغله ها بروند ورزش به مشکل می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع ریاست فدراسیون بوکس که قرار بود صبح روز یکشنبه در دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شود با نظر سازمان به عنوان مجمع عادی فدراسیون برگزار شد.

احمد ناطق نوری به عنوان تنها نامزد انتخابات ریاست در ابتدای این جلسه در توضیح برگزار نشدن مجمع ریاست فدراسیون گفت: درحال حاضر منتظریم تا وضعیت هیئت دولت مشخص شود و اینکه آیا آقای علی آبادی همچنان در سمت خود به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی به فعالیتش ادامه می دهد یا خیر. به هرحال شاید رئیس جدید نخواهد مرا در این سمت ببیند و این حق طبیعی ایشان است.

وی افزود: ضمن اینکه عنوان شده دوشغله ها حق فعالیت در فدراسیون ها را ندارند که با این حساب سازمان ورزش باید به دنبال 35 هزار نفر بگردد تا جای این افراد را پر کنند. چرا که افراد حال حاضر مشاغل دیگری دارند و تنها با عشقی که به ورزش دارند بدون چشمداشت مالی در سمت های خود مشغول به فعالیت هستند.

رئیس فدراسیون بوکس در ادامه در توضیح عملکرد سال 1387فدراسیون متبوعش تصریح کرد: ما برای موفقیت در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو خیز برداشته ایم. در سالی که گذشت به کارهای بزرگی از جمله تدوین آیین نامه انضباطی و استعدادیابی پرداختیم. برگزاری اردوهای مستمر هم از جمله کارهایی بود که موفق به انجام آن شدیم. فدراسیون بوکس 11 ماه اردوی مستمر برای بزرگسالان و 7 ماه و 23 روز برای جوانان اردو برگزار کرد.

ناطق نوری در پایان گفت: سال گذشته در چهار تورنمنت بین المللی شرکت کردیم که حاصل آن کسب 34 مدال بود. ضمن اینکه رقابت های لیگ برتر با شرکت 8 تیم برگزار شد که این از موفقیت های فدراسیون به شمار می آید. ما همچنین سه مرحله هم از ورزشکاران خود آزمایش دوپینگ گرفتیم که خوشبختانه به هیچ نمونه مثبتی برنخوردیم.