اتاق ایزوله ویژه مبتلایان به آنفلوآنزا در بیمارستان توحید جم راه‌ ‌اندازی شد

محمدصادق ظریف صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در عسلویه گفت: کمیته پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی از حدود 45 روز پیش در بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تشکیل و به صورت هفتگی جلسات آن برگزار می‌شود.

وی افزود: در راستای اطلاع‌ رسانی و آموزش همگانی بیماری آنفلوآنزای خوکی، 80 استند در برگیرنده هشدارهای بهداشتی طراحی شده و در تمامی مراکز درمانی و مناطق پر ازدحام شهرستان جم، فرودگاه، مدارس و مراکز خرید نصب شده است.

رئیس بیمارستان توحید با بیان اینکه پنج هزار بروشور آموزشی در ارتباط با این بیماری تکثیر و در اختیار مراجعان قرار گرفته است، تصریح کرد: تمامی مسافران پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس (عسلویه) نیز به منظور کنترل آنفلوانزای خوکی هنگام ورود به کشور تحت معاینه قرار می گیرند.

ظریف گفت: بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، 124 نفر در کشور مبتلا به آنفلوآنزای خوکی هستند که از این میزان، 55 درصد عمره‌ گزاران و به طور کلی 84 درصد افرادی بوده اند که از خارج وارد‌ کشور شده‌اند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شهروندان خواسته است تا از مسافرتهای غیرضروری به خارج از کشور به ویژه به کشورهای انگلیس، تایلند، آمریکا، ژاپن، استرالیا و کانادا خودداری کنند.

رئیس بیمارستان توحید افزود: تاکنون 600 مورد مشکوک به آنفلوآنزای خوکی در کشور نمونه ‌برداری شده که 124 مورد آن مثبت بوده است.

به گفته برخی از مسئولان وزارت بهداشت، مهار کردن این بیماری با رعایت بهداشت فردی و در تماس چهره به چهره قرار نگرفتن با شخص مبتلا امکان ‌پذیر است.

شهرستان جم در جنوب استان بوشهر واقع شده است و بیمارستان توحید به کارکنان شرکتهای مستقر در پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم و مردم بومی مناطق جم و عسلویه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کند.