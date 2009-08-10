نوجوانان باید از اعتبارشان دفاع کنند/ سعی می کنیم بدهکار داوران نباشیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون فوتبال برای برگزاری دیدار با تیمهایی که از نظر نوع بازی شباهتهایی را با تیمهای همگروه ایران را دارند، برنامه خاصی دارد؟ در کمال تعجب اینگونه پاسخ داد: این تیم در این مدت بازیهای تدارکاتی خوبی در اروپا و آمریکا انجام داده است.
"این پاسخ کفاشیان در حالی مطرح شد که با توجه به زمان 75 روزه تا برگزاری نخستین دیدار تیم زیر17 سال کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان و مشخص شدن حریفان این تیم در مرحله مقدماتی، برگزاری دیدار تدارکاتی با تیمهایی که نوع بازی آنها با تیمهای همگروه ایران شباهت دارد، نیازی اساسی است که باید شرایط انجام این بازیها در زمان باقیمانده فراهم شود."
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در مورد دلایل پرداخت نشدن پاداش تیم زیر 17 سال در حالیکه ماهها از قهرمانی این تیم در مسابقات آسیایی و کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی می گذرد، تاکید کرد: پرداخت این جوایز در برنامههای سازمان قراردارد. البته شرایط واگذاری ماشینی که قرار بود به هریک از بازیکنان اعطا شود، فراهم بوده اما بزودی می شود در مراسمی پاداشهای قهرمانی این تیم هم پرداخت شود.
وی در مورد تغییرات ایجاد شده در تیم زیر 15 سال و انتخاب اکبرمحمدی به جای محمود بیداریان سرمربی پیشین این تیم، اظهار داشت: محمدی یک مربی تحصیلکرده بوده که با توجه به جوانی و توان فنی اش، به این سمت منصوب شده است و امیداریم این مربی بتواند در مسابقات پیش رو به همراه تیم زیر 15 سال نتایج قابل قبولی را کسب کند.
کفاشیان با بیان اینکه در فضایی مناسب با کادر فنی در خصوص انتخاب دستیار ایرانی و سرپرست تیم ملی، بحث و تبادل نظر خواهد شد، افزود: شروع زود هنگام تمرینات تیم ملی را باید از دریچه مثبت نگاه کرد زیرا ابتدا از به هدر رفتن بیهوده زمان جلوگیری می کنیم و ضعفهای این تیم با انجام تمرینات مستمر، اردوهای متوالی و بازیهای تدارکاتی مناسب مشخص و برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته برای پیشرفت هرچه بیشتر تیم ملی و تیمهای دیگر پایه کشورمان یک کمیته فنی تشکیل داده ایم که در آن کمیته مربیان لیگ برتری، دسته اولی، کارشناسان و مسئولان حضور دارند که با بررسی مسائل موجود، برای بهبود روند تیمهای ملی تلاش خواهند کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان در مورد اضافه شدن حقوق و مزایای داوران در لیگ برتر گفت: اسپانسر جداگانهای را برای داوران در نظر گرفته ایم، ضمن اینکه با بررسی همه جوانب سعی می کنیم پرداختیهای ما به داوران به نحوی باشد که به داوران بدهکار نشویم.
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