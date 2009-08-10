قهرمانی اصفهان در مسابقات آمادگی جسمانی المپیاد ورزشی‌ پیام‌ نور‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که صبح امروز پایان یافت، تیم آمادگی جسمانی اصفهان متشکل از مژده رفیعی، راضیه بختیاری، مریم غفاری، سمیه سلطانی، اسما قادری، زهرا سیدین، نیلوفر کتیرایی و زهرا شاه نظری با734.35قهرمان شد و تیم آمادگی جسمانی آذربایجان شرقی با حضور عظیمه ریاضی، سمیرا خوش مرام، فاطمه قوامی، هدی فیروز، نازیلا شیرازی، لیلاسپهری، فهیمه سلطانپور و سمانه ناصری با 722.46 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین عنوان سومی این مسابقات با 701.27 امتیاز به تیم مازندران متشکل از الهام بشارت ده سلوطی، هدی قربان تبارعمران، سیده افسانه هاشمی، معصومه ده مولایی، سیده الهه دریاباری، آذر غم انگیز، حبیبه سادات صباغ دارابی و ساناز جعفری جارویی رسید.

در بخش انفرادی مسابقات آمادگی جسمانی دومین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور زهرا شاه نظری از اصفهان، لیلا دولتیاری از زنجان و هدی فیروز از آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.