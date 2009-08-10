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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

میشل عون :

با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان مخالفیم

با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان مخالفیم

رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر پارلمان لبنان ضمن مخالفت با اسکان آوارگان فلسطینی در کشورش، بر حمایت از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، میشل عون با سخنرانی در میان شماری از شهروندان شهرک "کفرذبیان" در شرق بیروت خاطرنشان کرد: اسرائیل امروز تلاش می کند با اسکان آوارگان فلسطینی لبنان را هدف قرار دهد و از دو جهت برای تحقق این امر تلاش می کند. به طوری که از یک سو با بازگشت آوارگان فلسطینی به فلسطین مخالفت و از سوی دیگر برای اسکان آنها در کشورهایی که حضور دارند برنامه ریزی می کند.

وی تصریح کرد: لبنان اسکان آوارگان فلسطینی را نمی پذیرد و جز حمایت از حقوق ملت فلسطین و احیای آن چیز دیگری را نمی پذیرد.

عون در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما باید با طیف ها و گروه های جامعه و محیط اطرافمان همبستگی داشته باشیم.

رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر با بیان این مطلب افزود: وعده هایم به شما تحقق خواهد یافت و ما از گزینه هایمان چشم پوشی نخواهیم کرد.

کد مطلب 927018

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