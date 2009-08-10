رحیمی مسافر رقابتهای جهانی دانمارک شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در کشور ترکیه موفق شد کشتی گیران مطرحی از گرجستان، ازبکستان، روسیه و هند را شکست دهد و با ارائه کشتی ها زیبا و دیدنی به مدال طلا دست یابد.

به این ترتیب رحیمی با کسب مدال طلای جوانان جهان ازهم اکنون مسافر رقابتهای جهانی دانمارک است. البته عباس دباغی دیگر کشتی گیر این وزن نیز بامداد فردا(سه شنبه) راهی جام زیلکوفسکی لهستان می شود اما شانس دباغی برای حضور در دانمارک بسیار کمتر از رحیمی است.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان روزهای 30 شهریورماه تا 2 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.