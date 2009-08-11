20 میلیارد ریال برای احداث پارک ملی گردوی اراک اختصاص یافت

محمدحسین فرمهینیفراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک بیان داشت: اعتبار یاد شده برای اجرای این طرح در فاز نخست 10 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که برای اجرای آن در فاز دوم نیز به همین میزان اعتبار در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه، اراک به عنوان مرکز استان نیازمند احداث چنین مکانی برای گردشگران است و این روند باید ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: عملیات احداث پارک ملی گردو با وسعت صد هکتار در حال اجراست که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا اواخر شهریور ماه امسال این طرح به بهره برداری میرسد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به اینکه این منطقه در دور نخست سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری اراک تعیین شده است، اظهار داشت: در صورت ابلاغ اعتبارات عملیات آن سال جاری آغاز میشود.
وی گفت: منطقه نمونه گردشگری گردوی اراک یکی از پنج منطقه نمونه تصویب شده دولت در دور نخست سفرها به استان مرکزی است که در گذشته با کندی در روند اجرا روبرو بوده است.
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