ژنرال "جیمز اسمیت" سفیر آمریکا در عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "جیمز اسمیت" ژنرال بازنشسته آمریکایی در جنگ دوم خلیج فارس فرماندهی نیروی هوایی آمریکا را در عملیات طوفان صحرا بر عهده داشت.

وی که فارغ التحصیل دانشکده نیروی هوایی آمریکا است، پس از بازنشستگی به عنوان یکی از مدیران شرکت بزرگ تسلیحات سازی "لاکهید مارتین" (Lockheed Martin) و شرکت "ریتون" (Raytheon) که در زمینه ساخت تسلیحات و فناوری نظامی فعال است، مشغول به کار بوده است.

ژنرال جیمز اسمیت که کارشناسی ارشد تاریخ را نیز از دانشگاه ایندیانا در سال 1975 دریافت کرده است، پس از موافقت کنگره با حضورش به عنوان سفیر در ریاض از تمایل خود برای توسعه هر چه بیشتر روابط با عربستان سخن گفته است.

وی در سخنانی در برابر کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با اشاره به روابط تاریخی واشنگتن - ریاض، اظهار داشت: این روابط پس از پایان جنگ جهانی دوم با دیدار "فرانکلین روزولت" رئیس جمهور وقت آمریکا و "عبدالعزیز آل سعود" پادشاه وقت عربستان آغاز شد و از آن زمان تاکنون همواره در حال گسترده تر شدن است.