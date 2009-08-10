هیچ فشاری برمتهمان حوادث اخیر نیست/ پاسخ تهران به بیانیه اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص موضع اخیر اتحادیه اروپا درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات افراد مرتبط با اغتشاشات اخیر و طرح مسئله ارایه تضمین از سوی ایران به انگلیس اظهار داشت: سخن از تضمین خاصی نبوده و اصولاً وزارت امور خارجه به عنوان بخشی از دستگاه اجرایی کشور نمی تواند در امور قوه دیگر دخالت نماید.

وی با اشاره به اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: واقعیت این است که وزارت امور خارجه همواره تلاش داشته تا در چارچوب گفتگوها و دیدارهای مختلف به آرام سازی فضا بپردازد مسایل را به صورت قانونی حل و فصل نماید.

قشقاوی ادامه داد: بی تردید اگر بحث درباره کارمند محلی سفارت انگلیس باشد ، شاید منظور آزادی آقای رسام با قید وثیقه بوده که حاصل گفتگوها و تلاش ها بود.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه پس از انجام رایزنی ها رسام به منزل رفته و در فضای آزاد و نزدیک به خانواده تا برگزاری دادگاه فکر کرده است، تصریح کرد: باتوجه به این مسایل به رغم برخی ادعاها در خصوص اعتراف گیری و وارد کردن فشار به متهمان به هیچ وجه چنین مباحثی نبوده و این فرد هیچگونه انقطاعی از فضای بیرون نداشت و در روز دادگاه با حضور در محکمه بدون هیچگونه تحمیل و فشار اظهارات خود را بیان کردند.

وی در واکنش به جدیدترین مواضع هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که از آن به " تایید ارتباط گسترده با اغتشاشگران در ایران" تعبیر شده است، گفت: البته این مقام آمریکایی درباره ابعاد مختلف اقدامات گسترده ای که در ایران انجام شده سخن نگفت؛ این اقدامات در دو بعد سخت و نرم پیگیری می شد که براساس بخش هایی از اعترافات متهمان ما در کنار مسائل نرم با اقدامات سخت از جمله پیگیری بمب گذاری از سوی انجمن پادشاهی ایران مواجه بوده ایم.

قشقاوی همچنین از برخورد دوگانه کشورهای اروپایی با موضوع تروریسم و زندگی آزادانه برخی سران گروه های اغتشاشگر از جمله انجمن پادشاهی ایران در شهرهایی چون لندن و لس آنجلس ابراز تاسف کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: انتظار این است که کشورهای غربی تروریسم را به دو بخش خوب و بد تقسیم نکنند و با فعالیت های تروریستی به طور قاطع برخورد نمایند به هر حال حمایت از این گروه ها جای تاسف دارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ایران قطع رابطه با انگلیس با توجه به دخالت های اخیر این کشور در امور داخلی اش را در دستور کار دارد؟ اظهار داشت: چنین چیزی در برنامه ما نیست ضمن آنکه نمی توان تمام اقدامات متقابل را به قطع یا کاهش روابط با کشورها منحصر کرد.

قشقاوی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری سه تن از اتباع آمریکا در مرزهای غربی ایران با عراق موضع مشخصی اتخاذ نکرد و گفت: روز گذشته هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نقل قولی از سفیر ما در این کشور را مطرح کردند که من بلافاصله از سفارتمان در بغداد درخواست کردم تا صورت مذاکرات مرتبط با این موضوع در اختیار ما قرار گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که آیادستگیری این افراد را تایید می کنید؟ گفت: من پاسخ این سئوال را دادم.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر تمایل جنبش فتح به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران افزود: به هر حال در فلسطین انتخاباتی برگزار شد که طبعاً فرایندی داخلی بوده و ما نه تنها نسبت به جنبش فتح بلکه نسبت به مسائل داخلی سایر گروه های فلسطین دخالتی نداریم.

قشقاوی یادآور شد: آنچه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهبرد اساسی خود در خصوص فلسطین مد نظر دارد تقویت مناسبات با گروه های مقاومت و دعوت آنها به وحدت در برابر رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری در خصوص انتشار برخی اخبار و تحلیل ها مبنی بر ارسال پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل دو طرف گفت: این ادعا صرفاً در روزنامه نیویورک تامیز مطرح شده و چون هیچ مقام رسمی آمریکایی در این باره چیزی نگفته من نیز در این خصوص اظهار نظر نمی کنم.

وی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر دستگیری دو تبعه غربی در میدان ونک تهران اظهار داشت: البته بنده نفی و اثبات این خبر را نمی دانم چرا که وزارت خارجه مسئول دستگیری افراد نیست اما تا امروز صبح گزارشی در این باره از نهادهای ذیربط دریافت نکرده ام.

یکی از خبرنگاران خارجی حاضر در این نشست از قشقاوی پرسید با توجه به اینکه ما به عنوان ژورنالیست برای پوشش مسائل اخیر پایتخت با محدودیت هایی مواجه بوده ایم آیا حضور دیپلمات ها در خیابان به هنگام اغتشاشات و درگیری ها جرم محسوب می شود؟

قشقاوی در پاسخ گفت: براساس چارچوب های مرسوم بین المللی زندگی متعارف دیپلمات ها در کشورهای پذیرنده مسئله قابل قبول است اما زمانی که این مسئله از رفت و آمدهای عادی فراتر می رود و وارد پروسه ای می شود که هیچ ارتباطی با فرد دیپلمات ندارد، قطعاً اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه انتخابات فرایندی کاملاً داخلی است، افزود: من کاری به اثبات یا نفی تجمعات و مسائل اخیر ندارم اما به هر حال بخشی از این مباحث اعتراضاتی داخلی بوده و طبیعی است که حضور دیپلمات ها در چنین فضائی حرکتی کاملاً غیرقانونی است.

وی با اشاره به دستگیری یکی از اتباع کشور فرانسه در جریان اغتشاشات اخیر و محاکمه او در دادگاه متهمان این پرونده ادامه داد: به عنوان مثال خانمی که با ادعای آموزش زبان فرانسه در شهر اصفهان به ایران سفر کرده بود چه توجیحی برای حضور چند روزه در تهران آن هم در هنگام اغتشاشات و ارسال هزاران ایمیل دارد؟

قشقاوی در واکنش به ادعای مطرح در خصوص شکنجه و آزار و اذیت متهمان حوادث اخیر تصریح کرد: این چه حرف هایی است که زده می شود به عنوان مثال همین آقای رسام اصلاً در زندان نبوده است. مسائل مربوط به آمپول یا انقطاع از عالم طبیعی و این مباحث هم به هیچ وجه مطرح نبوده است.

سخنگوی وزارت خارجه نتیجه گیری کرد: همان طور که می بینید موضوعات آنقدر شفاف، قانونی و حقوقی است که به هیچ وجه قابل انکار نبوده و هیچگونه فشاری هم بر این افراد وجود نداشته است.

وی در واکنش به سخن یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا به رغم اعلام قبلی جهت پیگیری بدرفتاری ماموران سعودی با زائران ایرانی، سفیر عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار نشد؟ گفت: بنده همان موقعی که این سخن را گفتم عبارت «احتمال» را عرض کردم و لذا این موضوع قطعی نبود؛ بحث ما پیگیری مسئله در قالب مذاکراتی مثبت و سازنده و نه احضار سفیر به نتیجه رسید.

قشقاوی درباره تعیین ضرب الاجل از سوی آمریکا برای مذاکره با ایران تا ماه سپتامبر نیز اظهار داشت: ما بارها اعلام کردیم که ملت ایران اهل گفتگو و تعامل در چارچوب منافع ملی خود است اما تا این لحظه چیز خاصی در این چارچوب مشخص و عملیاتی نشده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق ملت خود همواره جدی بوده و خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ارتباط با اتحادیه اروپا برای ایران اهمیتی دارد؟ گفت: بدون شک هرگاه خواسته ها منطقی باشد ما هیچ مشکلی برای گفتگو یا ارتباط نداریم.

قشقاوی با اشاره به بخشی از بیانیه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در خصوص دادگاه متهمان اغتشاشات در تهران افزود: بنده معتقدم بندی که در بیانیه اخیر آمده و در آن گفته شده که اقدام علیه یک شهروند اروپایی به معنای اقدام علیه تمام اتحادیه اروپاست، باید از لحاظ حقوقی و منطقی بررسی شود؛ به واقع آیا این بند با مسئولیت دولت ها یا مباحث حقوقی و قضائی تناسب دارد؟ قطعاً ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه این بند را غیرحقوقی و شگفت انگیز توصیف کرد و با گلایه از دخالت های مکرر کشورهای اروپایی در مسائل داخلی ایران گفت: به واقع چرا کشورهای اروپایی تا این حد در مسایل داخلی ما دخالت می کنند چرا آنها دست از سر ما و مردم ما بر نمی دارند ما با آنها هزاران کیلومتر فاصله داریم و هیچ دخالتی هم در امور آنها نکرده ایم اما چرا آنها با ما اینگونه برخورد می کنند؟