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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

تدوین "زندگی یا زنده‌ماندن" به پایان رسید

تدوین "زندگی یا زنده‌ماندن" به پایان رسید

تدوین فیلم تلویزیونی "زندگی یا زنده‌ماندن" به کارگردانی داود حمزه‌ای و تهیه‌کنندگی جواد لسانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین به زودی مراحل فنی این فیلم 90 دقیقه‌ای کامل و برای نمایش آماده می‌شود. تصویربرداری این فیلم خردادماه شروع شده بود. فریبا ترکاشوند، یاسمن نصرتی، علی هدایت، داود حمزه ای، رحیم باباپور، مصطفی علایی، محمد‌رضا کریمی، علی ذوالفقاری ، محرمعلی بسیم وعباس شمس  بازیگران این فیلم هستند.

"زندگی یا زنده ماندن" داستان زنی به نام اشرف است که شوهرش به دلیل اعتیاد فوت می‌کند و مجبور به کار کردن می‌شود، اما بر اثر حادثه ای متهم به قتل می‌شود. این فیلم در تهران، قزوین و شمال تصویربرداری شد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: جواد لسانی، تصویربردار: محمود صالحی، مدیرتولید: حسن بهزادپور، طراح گریم: تکتم مرشدلو، دستیار کارگردان: اصغر کریمی، روابط عمومی: ی. نصرتی. محصول دانشکده هنر صدا و سیما.

کد مطلب 927029

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    نظرات

    • امیرحسینی ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      0 0
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      حمزه ای جان خیلی عالی بود,ب امیدکارهای بهتروبلندتر.
    • امیر حسین ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      0 0
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      خوب بود خیلی کیف کردم بسیار پر معنا بود
    • احسان بحيرايي ۰۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
      0 0
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      خيلي خيلي عالي بود زيبا ترين فيلم دنيا بود كاش از پرويز پرستويي هم توو اين فيلم استفاده مي شد!
    • علی بحیرایی ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
      0 0
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      بسیا عالی و زیبا بود خسته نباشید
    • محمد ۰۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
      0 0
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      واقعا این تفاوت زندگی یا زنده ماندن را به نمایش میذاره به امید کارهای دیگر
    • سعید نجاتي ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
      0 0
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      تقریبا خوب بود اگر از محمود بصيري هم استفاده می شد خیلی عالی میشد.
    • میلادباقری ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
      0 0
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      بسیار بسیار پر معنا و شیرین بود ای کاش سکانس های محمود بصیری هم حدف نمیشد بیادهنرستان کمال الملک صدا و سیما
    • ارمان ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
      0 0
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      بد نبود اگر از محمود بصیری استفاده میشد بهتر میشد
    • امیر علی نصیری IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      0 0
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      داود حمز ای یکی برای همه همه برای یکی
    • محمد باهری IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
      0 0
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      زندگی شاخ گلی ست که زنبور زمان میخوردش انچه باقی ست عسل خاطره هست اقای حمزه ای کاربلد بماند به یادگار
    • آرش مقدم IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      بسار عالی بود وزیبا بود
    • Hadi IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      بسیار مفید بود خسته نباشید بهترین هارو آرزو میکنم

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