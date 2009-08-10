به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین به زودی مراحل فنی این فیلم 90 دقیقه‌ای کامل و برای نمایش آماده می‌شود. تصویربرداری این فیلم خردادماه شروع شده بود. فریبا ترکاشوند، یاسمن نصرتی، علی هدایت، داود حمزه ای، رحیم باباپور، مصطفی علایی، محمد‌رضا کریمی، علی ذوالفقاری ، محرمعلی بسیم وعباس شمس بازیگران این فیلم هستند.

"زندگی یا زنده ماندن" داستان زنی به نام اشرف است که شوهرش به دلیل اعتیاد فوت می‌کند و مجبور به کار کردن می‌شود، اما بر اثر حادثه ای متهم به قتل می‌شود. این فیلم در تهران، قزوین و شمال تصویربرداری شد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: جواد لسانی، تصویربردار: محمود صالحی، مدیرتولید: حسن بهزادپور، طراح گریم: تکتم مرشدلو، دستیار کارگردان: اصغر کریمی، روابط عمومی: ی. نصرتی. محصول دانشکده هنر صدا و سیما.

