مهدی سهرابی سوم شد / رکابزنان پتروشیمی نایب قهرمان روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این تور بین المللی چند روز قبل از برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در اندونزی برگزار می شود. در این تور بین المللی 96 رکابزن در قالب 18 تیم باشگاهی و ملی به مدت سه روز مسیری 474 کیلومتری را می پیمایند.

در اولین مرحله این تور بین المللی که در مسیر 203 کیلومتری در شهر جومبانگ برگزار شد "سرگئی کودنتسوف" تبعه روسیه از تیم اسویت نایس اندونزی و "عبدالباسط حناچی" الجزایری از تیم دوحه قطر با زمان 4 ساعت و 52 دقیقه و 22 ثانیه برسکوی اول و دوم ایستادند. مهدی سهرابی رکابزن تیم پتروشیمی نیز با همین زمان عنوان سوم را کسب کرد. امیر زرگری دیگر رکابزن تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز با همین زمان چهارم شد.

"آندری میزاروف" از پتروشیمی و رسول براتی عضو تیم دانشگاه آزاد اسلامی ایران هم با زمان مشابه نفر اول بیست و دوم و بیست و سوم شدند. در این مرحله 29 رکابزن در یک زمان از خط پایان گذشتند.

حسین عسگری ورزشکار تیم پتروشیمی تبریز که بعد از یک مصدومیت چند ماهه مجددا وارد میادین برون مرزی شده است با هشت ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول بر سکوی سی و دوم ایستاد. حسین جهانبانیان از پتروشیمی با 27 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول چهل وپنجم شد. عباس سعیدی تنها از دانشگاه آزاد اسلامی با یک دقیقه و 3 ثانیه اختلاف نفر پنجاهم و قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با 3 دقیقه و 11 ثانیه اختلاف نفر شصتم شد. "آنورمانان" از تیم دانشگاه آزادهم هفتاد و هفتم شد. حسین ناطقی رکابزن تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز از حضور در مسابقات انصراف داد.

در مجموع تیمی تیم دوحه قطر با زمان 14 ساعت و 36 دقیقه و 56 ثانیه بر سکوی اول قرار دارد. تیم پتروشیمی تبریز با زمان 14 ساعت و 36 دقیقه و 59 ثانیه دوم و دانشگاه آزاداسلامی دانشگاه آزاد با زمان 14 ساعت و 37 دقیقه و 6 ثانیه ششم است.

همچنین در مجموع رده بندی کوهستان هم "عزالدین لاگاب" رکاب ‌زن الجزایری تیم دوحه قطر با 5 امتیاز صدرنشین است و در مرحله دوم پیراهن قرمز کوهستان را برتن می کند. حسین عسگری هم با 3 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

"عبدالباسط حناچی" رکاب ‌زن الجزایری تیم دوحه با 13 امتیاز پیراهن امتیازی این مسابقات را در مرحله دوم برتن خواهد کرد. "سرگئی کودنتسوف" رکاب ‌زن تیم اسویت نایس اندونزی با 12 امتیاز و مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با 8 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته اند. در بخش رکابزنان برتر نیز سرگئی کودنتسوف روسیه ای پیراهن طلایی را از آن خود کرد.

مرحله دوم این تور در مسیر تائولان - جو مبانگ با مسافت 204 کیلومتر و مرحله سوم در مسیر جومبانگ به مسافت 77 کیلومتر طی این دو روز پیگیری می شود.