اختصاص اعتبار 500 میلیون ریالی به خوشه چرم خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت خوشه صادراتی چرم خراسان رضوی افزود: خوشه های صادراتی، یک ساختار مجازی و به صورت نرم افزاری، هماهنگ کننده و مکمل فعالیتهای فعلی است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی، تصریح کرد: در راستای سیاستهای حمایتی و تشویقی سازمان توسعه تجارت ایران از خوشه های کسب و کار صادرات گرا بر اساس برنامه های توسعه ای کشور، خوشه چرم خراسان رضوی به عنوان یکی از 9 خوشه منتخب کشور تعیین و از اختصاص یک مرحله اعتبار 500 میلیون ریالی برخوردار شده است.

صفرزاده گفت: باتوجه به پتانسیلهای استان به ویژه وضعیت دامپروری آن، حمایت از خوشه صادراتی چرم دارای اهمیت است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سهم و آمار استان در بخش دام در کشور به صنعت چرم نیز منتقل شود، افزود: در این زمینه شناسایی بیشتر بازارهای هدف، فرآوری پوست و ارتقاء تکنولوژی و آموزشهای نوین فعالان در این صنعت ضرورت دارد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی در پایان بر اهمیت نقش چرم در سبد صادراتی استان باتوجه به ارزش افزوده و اشتغالزایی آن تاکید کرد.