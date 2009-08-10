جعفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این نمایشگاه از تاریخ دهم تا دوازدهم آذر ماه امسال در مرکز نمایشگاهی قطر برپا می شود، افزود: باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های معتبر و مطرح جهان در این نمایشگاه مشارکت دارند بنابراین فرصت بسیار مغتنمی برای عرضه توانمندی‌ها و امکانات استان مرکزی فراهم شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا و برای عرضه این توانمندیها از همه شرکتهای غذایی، هتل‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی، شرکت‌های تولیدکننده لوازم آشپزخانه و کابینت‌سازی، شرکتهای جهانگردی، تعاونی‌های تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان لوازم تزئینی و تولیدکنندگان گل و گیاه برای شرکت در این نمایشگاه دعوت می شود.



اصغری گفت: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می ‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت غرفه‌ها، شرایط ثبت‌نام و تسهیلات مربوط به رزرو هتل و اخذ روادید با کارشناس اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه از طریق شماره 009845824478 تماس بگیرند.