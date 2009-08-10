روند سد سازی در گیلان کند است

اسماعیل آرمون در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دراستان گیلان 42 رودخانه وجود دارد، افزود: آب این تعداد رودخانه طی 9 ماه از سال مستقیما به دریا ریخته و عملا هیچ گونه استفاده ای از آنها نمی شود.

وی عنوان کرد: توسعه صنعت سد سازی یکی از راهکارهای بهره برداری بهینه از منابع آبی و همچنین کمک شایانی به کاهش بحران ناشی از حوادث طبیعی و سیل دراستان خواهد بود.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان همچنین با اعلام اینکه 5.4 درصد آب موجود کشوربرای آشامیدنی و 94.6 درصد برای مصارف کشاورزی استفاده می شود، افزود: از مجموع 94.6 درصد آب کشاورزی هم اکنون 30 درصد هدرمی رود که باید توجهی ویژه شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه بهره برداری بی رویه از چشمه های آب معدنی اکوسیستم منطقه را تهدید می کند، بیان داشت: چشمه های آب معدنی ظرفیتهای آبی منحصر به فردی دردنیا محسوب می شوند از اینرو باید در بهره برداری این پتانسیلهای آبی نظارت کافی و توجهی ویژه شود.

آرمون همچنین بر توسعه کشاورزی استان گیلان تاکید کرد و افزود: با توجه به استعدادهای استان گیلان دربخش کشاورزی باید شرایط حضور افراد تحصیلکرده در این رشته فراهم تا تولید در بخش کشاورزی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه زنجیره کشاورزی از فرآوری، بازرگانی، تجارت و... باید به نحو احسن مدیریت شود، ادامه داد: یکی از اولویتهای مهم در بخش کشاورزی توجه به برنامه‌های تحقیقاتی است که باید توجه شود.