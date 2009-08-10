به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، در مسابقات انفرادی که صبح دوشنبه پایان یافت در وزن اول زهرا عزیزی از قزوین، هما احمدی ‌نژاد از مازندران حائز رتبه اول و دوم شدند و سیده سعیده میر موسوی و لیلا داوودی به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.



در وزن دوم نیز معصومه باقری از تهران و نجمه ملک علیایی مقام اول و دوم را کسب کردند و بهناز رامهرمزی از خوزستان و سمیرا یوسفی از مازندران مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

در وزن سوم ملیحه قادری از تهران و زینب حسن ‌پور از خوزستان حائز رتبه اول و دوم شدند و سیما آردین و منیژه شیخ سلیمانی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند و در وزن چهارم سمیرا فرحی از تهران و پروین یادگاری از اصفهان رتبه اول و دوم را کسب کردند و زهرا نوری از خراسان رضوی و تابنده امیری از کرمان مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.

در وزن پنجم نیز سارا قادری از خراسان جنوبی و بتول پرویزی از گیلان به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و فاطمه خیری از تهران و مطهره رضایی از مازندران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن ششم شیرین محمدی از چهارمحال بختیاری و مریم نوربخش از اصفهان به ترتیب مقام اول و دوم را بدست آوردند و سامره کفشگر از مازندران و ناهید شامی از زنجان مشترکا سوم شدند و در وزن هفتم فاطمه کلهر از گیلان و بهاره ملک قصابی از زنجان مقام اول و دوم را به دست آورده و ملیحه حسینی از کرمان و زهرا یزدی از اصفهان به طور مشترک حائز مقام سوم شدند.



در وزن هشتم نیز صغری عباس ‌لو و آتوسا رحیم ‌زاده از گیلان به ترتیب مقام اول و دوم را بدست آوردند و رقیه عباسی و فاطمه نوروزی از تهران به طور مشترک حائز رتبه سوم شدند.