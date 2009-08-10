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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

برترین‌های تکواندو المپیاد ورزشی ‌پیام نور معرفی شدند

برترین‌های تکواندو المپیاد ورزشی ‌پیام نور معرفی شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسابقات تکواندوی دومین دوره المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور با معرفی برترین‌ها در اوزان مختلف پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، در مسابقات انفرادی که صبح دوشنبه پایان یافت در وزن اول زهرا عزیزی از قزوین، هما احمدی ‌نژاد از مازندران حائز رتبه اول و دوم شدند و سیده سعیده میر موسوی و لیلا داوودی به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.
 
در وزن دوم نیز معصومه باقری از تهران و نجمه ملک علیایی مقام اول و دوم را کسب کردند و بهناز رامهرمزی از خوزستان و سمیرا یوسفی از مازندران مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

در وزن سوم ملیحه قادری از تهران و زینب حسن ‌پور از خوزستان حائز رتبه اول و دوم شدند و سیما آردین و منیژه شیخ سلیمانی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند و در وزن چهارم سمیرا فرحی از تهران و پروین یادگاری از اصفهان رتبه اول و دوم را کسب کردند و زهرا نوری از خراسان رضوی و تابنده امیری از کرمان مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.

در وزن پنجم نیز سارا قادری از خراسان جنوبی و بتول پرویزی از گیلان به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و فاطمه خیری از تهران و مطهره رضایی از مازندران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن ششم شیرین محمدی از چهارمحال بختیاری و مریم نوربخش از اصفهان به ترتیب مقام اول و دوم را بدست آوردند و سامره کفشگر از مازندران و ناهید شامی از زنجان مشترکا سوم شدند و در وزن هفتم فاطمه کلهر از گیلان و بهاره ملک قصابی از زنجان مقام اول و دوم را به دست آورده و ملیحه حسینی از کرمان و زهرا یزدی از اصفهان به طور مشترک حائز مقام سوم شدند.
 
در وزن هشتم نیز صغری عباس ‌لو و آتوسا رحیم ‌زاده از گیلان به ترتیب مقام اول و دوم را بدست آوردند و رقیه عباسی و فاطمه نوروزی از تهران به طور مشترک حائز رتبه سوم شدند.

کد مطلب 927039

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