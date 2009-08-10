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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خراسان رضوی ابلاغ شد

سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خراسان رضوی ابلاغ شد

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در افق چشم انداز 10 ساله نقشه راه این مبارزه ترسیم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تامین امنیت سرمایه گذاری، روان سازی تجارت، انضباط اقتصادی و توسعه و عمران مناطق آسیب پذیر، پیش بینی به موقع، پیشگیری باز دارنده و مقابله قاطع و موثر با قاچاق  را تدوین می کند.

وی، استیفای حقوق عمومی و توجه به منافع ملی، اصل دقت، سرعت و صحت عمل و استقلال شکوفایی، سلامت و امنیت اقتصادی را از جمله اصول و ارزش های حاکم بر سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواند و روز آوری مبارزه با قاچاق، اعتمادسازی و جلب مشارکت عمومی در مبارزه، ترویج فرهنگ تولید کالای کیفی و مصرف کالاهای ایرانی و صیانت از سرمایه های انسانی را به عنوان دیگر اصول و ارزش ها حاکم بر مبارزه با قاچاق معرفی کرد.

جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، فلسفه وجودی سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تمرکز در سیاست ها و نظارت، مبارزه همه جانبه با قاچاق و تضمین سلامت اقتصاد دانست و ادامه داد: جامعه هدف این سند، دولت، مردم، تولید کننده، مصرف کننده و تجار و بازرگانان هستند.

وی بر لزوم تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: افزایش اراده مبارزه در تمامی دستگاه ها و سازمان ها، شفاف سازی نظام گردش پول، کالا و خدمات، نهادینه سازی گرایش به تولیدات داخلی و روی گردانی از قاچاق، ایجاد بسترهای منسجم و توسعه ابزارهای مبارزه با قاچاق در اولویت برنامه ها قرار دارد.

شمقدری افزود: نهادینه کردن مدیریت ریسک، پیشگیری، کنترل و مقابله چند لایه و فراگیر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر اولویت های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عوامل محیطی موثر و تهدیدها، قوت ها و چالش های فراروی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: اجرای دقیق سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تمرکز برنامه های طراحی شده در این حوزه، گامی بلند در تحقق سالم سازی اقتصاد و فراهم آوردن بسترهای پاک اقتصادی – اجتماعی خواهد بود.

کد مطلب 927040

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