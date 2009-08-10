سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تامین امنیت سرمایه گذاری، روان سازی تجارت، انضباط اقتصادی و توسعه و عمران مناطق آسیب پذیر، پیش بینی به موقع، پیشگیری باز دارنده و مقابله قاطع و موثر با قاچاق را تدوین می کند.

وی، استیفای حقوق عمومی و توجه به منافع ملی، اصل دقت، سرعت و صحت عمل و استقلال شکوفایی، سلامت و امنیت اقتصادی را از جمله اصول و ارزش های حاکم بر سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواند و روز آوری مبارزه با قاچاق، اعتمادسازی و جلب مشارکت عمومی در مبارزه، ترویج فرهنگ تولید کالای کیفی و مصرف کالاهای ایرانی و صیانت از سرمایه های انسانی را به عنوان دیگر اصول و ارزش ها حاکم بر مبارزه با قاچاق معرفی کرد.

جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، فلسفه وجودی سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تمرکز در سیاست ها و نظارت، مبارزه همه جانبه با قاچاق و تضمین سلامت اقتصاد دانست و ادامه داد: جامعه هدف این سند، دولت، مردم، تولید کننده، مصرف کننده و تجار و بازرگانان هستند.

وی بر لزوم تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: افزایش اراده مبارزه در تمامی دستگاه ها و سازمان ها، شفاف سازی نظام گردش پول، کالا و خدمات، نهادینه سازی گرایش به تولیدات داخلی و روی گردانی از قاچاق، ایجاد بسترهای منسجم و توسعه ابزارهای مبارزه با قاچاق در اولویت برنامه ها قرار دارد.

شمقدری افزود: نهادینه کردن مدیریت ریسک، پیشگیری، کنترل و مقابله چند لایه و فراگیر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر اولویت های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عوامل محیطی موثر و تهدیدها، قوت ها و چالش های فراروی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: اجرای دقیق سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تمرکز برنامه های طراحی شده در این حوزه، گامی بلند در تحقق سالم سازی اقتصاد و فراهم آوردن بسترهای پاک اقتصادی – اجتماعی خواهد بود.