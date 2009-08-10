ادامه سیاست جوانگرایی در تیم ملی/ فقط 8 بازیکن قدیمی حفظ می شوند

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: من مسابقات لیگ برتر فوتسال را با هدف دنبال می کنم. هر هفته سعی می کنم یک یا دو بازیکن خاص را زیر نظر داشته باشم تا بهترین و شایسته ترین‌ها به اردو دعوت شوند. در همین هفته گذشته برای تماشای بازی ارم کیش - راه ساری به قم رفتم تا بازی سعید تقی زاده بازیکن جوان تیم ارم کیش را از نزدیک تماشا کنم.

وی ادامه داد: این بازیکن جوان که اتفاقا به اردوی تیم فوتسال امید ایران هم دعوت شده است، نظر مرا جلب کرد و به اردوی آینده تیم ملی دعوت خواهد شد. در آن بازی یک بازیکن جوان دیگر به نام علیرضا وفایی که 19 سال دارد را هم دیدم که شرایط دعوت به اردوهای تیم ملی را دارد.

شمس افزود: اینکه مربیان تیم ملی بصورت مستمر بازیهای لیگ را دنبال کنند، محسنات زیادی دارد که مهمترین آن افزایش انگیزه بازیکنان و نیز یافتن چهره‌های جوانی است که دیدارهای لیگ محل بروز توانایی آنهاست.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: در هفته پیش رو هم به مشهد خواهم رفت تا بازی علم و ادب را از نزدیک تماشا کنم. در این تیم یک بازیکن چپ پا به نام مهدی جاویدی هست که شرایط خوبی دارد. اگر اوهم بازیکنی در اندازه تیم ملی باشد به اردو دعوت می شود.

وی در ادامه افزود: تیم ملی فوتسال ایران در حال حاضر تیمی جوان است، علی اصغر حسین زاده، مسعود دانشور، محمد طاهری و ... از بازیکنان و چهره‌های جوان فوتسال هستند. با این حال دست از جوانگرایی نمی کشیم و کماکان بازیکنان شایسته به اردو دعوت می شود. در تیم ملی هیچ کس نباید از جایگاه خود مطمئن باشد و همه برای حضور در ترکیب اصلی باید تلاش کنند. این سیاستی است که پیش از جام جهانی 2008 آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

شمس در خاتمه تصریح کرد: تصمیم ما بر این است که اسکلت اصلی تیم ملی که در جام جهانی برزیل به میدان رفت را حفظ کنیم. از آن تیم همیشه 7 تا 8 نفر را نگاه می داریم و 6 بازیکن جدید به اردو دعوت می کنیم. با آزمایش تمامی بازیکنان شایسته و جوان با بهترین تیم راهی جام جهانی آتی خواهیم شد.