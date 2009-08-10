خالقی و انصاری عازم اندونزی می شوند/ آغاز رقابتها از روز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاری بعد از کسب کرسی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ایران طی دو روز آینده برای همراهی تیم ملی کشورمان در بیست ونهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا عازم جاکارتا می شود.

اصغرخالقی دبیر این فدراسیون و عضو کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا نیز فردا سه شنبه 20 مردادماه و یک روز زودتر از انصاری به منظور بررسی وضعیت رکابزنان و شرکت در اجلاس کنفدراسیون آسیا عازم این کشور می شود.

همچنین قرار است امیر واعظ آشتیانی نیز برای شرکت در اجلاس آسیایی عازم این کشور شود. آشتیانی هم اکنون برای حضور در یک نشست فوتبالی در مالزی به سر می برد و در صورتی که بتواند از این کشور راهی جاکارتا شود در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بخش مردان و در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان(جاده و پیست) از هفته گذشته عازم اندونزی شده تا یک اردوی یک هفته ای را در این کشور برپا کند. همچنین برخی از رکابزنان این تیم در قالب تیم های باشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و پتروشیمی تبریز در تور بین المللی سه روزه ایس جاوا شرکت می کنند.

بیست ونهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از روز جمعه 23 مرداد ماه در اندونزی آغاز می شود.