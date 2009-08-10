ارتباط مسئولین ستاد موسوی با سفارتخانه های خارجی کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر قربان بهزادیاننژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی با تکذیب مطالب مطرح شده توسط برخی متهمان در دادگاه اخیر درباره ارتباط این ستاد با یکی از سفارتخانههای خارجی گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، از ابتدای تشکیل ستاد، ارائه پاسخ منفی به درخواستهای ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسوولان ستاد به عنوان یکی از سیاستهای اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست بهطور دقیق به اجرا گذاشته شد.
رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، ادعاهای مطرح شده درباره ارتباط این ستاد با سفارتخانههای خارجی را قویا تکذیب و تأکید کرد: برقراری هرگونه ارتباط با سفارتخانههای خارجی از سوی ستاد ممنوع اعلام شد و هیچ یک از مسوولان ستاد ارتباط یا ملاقاتی با سفارتخانههای خارجی نداشتهاند.
بهزادیان نژاد گفت: اگر به واقع در مورد مداخله بیگانگان در امور کشور حساسیت وجود دارد چرا برای مردم توضیح نمی دهند از سوی چه کسانی، چه تضمینی به انگلستان داده شده است که امروز نسبت به نقض آن واکنش نشان داده میشود.
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