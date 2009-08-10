ارائه نامه وشرایط اصولگرایان مجلس برای وزرا درجلسه امروز بااحمدی نژاد

حجت الاسلام حسن سبحانی نیا، نایب رئیس کیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو فراکسیون اکثریت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : نامه ای روز گذشته از سوی نمایندگان تنظیم شده بود که شامل نظرات مجلس برای معرفی وزیران از سوی دولت بود.

وی صحیح الاعتقاد بودن، صحیح العمل بودن و داشتن سوابق انقلابی و کاری را جزء حداقل های مطرح شده در نامه مجلس به دولت برای معرفی وزیران خواند که وزیران پیشنهادی باید دارای این مشخصه ها باشند و افزود: اگر وزیرانی که به مجلس معرفی می شوند تا رای اعتماد بگیرند، بیش از این شاخص ها، مشخصه های دیگری داشتند، بهتر است.

این نماینده مجلس گفت: این نامه را تا روز گذشته که بنده آن را امضاء کردم 170 نماینده دیگر امضاء کرده بودند و در صورت تکمیل امضاء نمایندگان مجلس امروز و در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اکثریت با رئیس جمهور به وی ارائه خواهد شد.

در عین حال گفته می شود امضاهای این نامه به 200 نماینده نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه جلسه مجمع عمومی فراکسیون اکثریت با رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه از ساعت 17 آغاز خواهد شد، گفت: بررسی موضوع تعامل دولت و مجلس به خصوص در انتخاب کابینه دهم و دیدگاه های مجلس در این زمینه محور اصلی جلسه امروز فراکسیون اکثریت با رئیس جمهور خواهد بود.

سبحانی نیا تاکید کرد که در جلسه امروز نمایندگان نظرات رئیس جمهور درباره چگونگی انتخاب کابینه دهم و شاخص ها و محورهای مورد نظر وی را خواهند شنید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را درباره تعامل دولت و مجلس، انتخاب کابینه دهم و رایزنی هایی در این خصوص ارائه خواهند کرد.