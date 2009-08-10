اجرای هرگونه طرح محدودیت ترافیکی در مشهد تا نوروز 89 منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حجم زائران وارد شده به خراسان رضوی در تابستان سال جاری و فرصت باقی مانده تا آغاز ماه مبارک رمضان، پیش بینی می شود نیازی به اجرای طرح محدودیت و ممنوعیت تردد خودروها در هسته مرکزی شهر مشهد نباشد.

وی با اشاره به ورود 81 هزار خودرو به مشهد در تاریخ 29 اسفند سال گذشته و در مجموع تردد هفت میلیون و 300 هزار زائر در مدت 25 روز ایام نوروز در مشهد گفت: در ایام تابستان سال جاری تاکنون پنج میلیون زائر وارد مشهد شده است که با اقدامات مناسبی که شهرداری مشهد انجام داده است شاهد ترافیک روان در سطح هسته مرکزی شهر هستیم.

حسین پور اطلاع رسانی صحیح و به هنگام، افزایش ظرفیتهای پارکینگ خودرو، تقویت سامانه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ارتقای سطح فرهنگ مردم در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را از جمله عوامل روان بودن تردد خودروها در هسته مرکزی شهر مشهد در تابستان سال جاری عنوان کرد.