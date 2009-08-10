نخستین کشتى اقیانوس پیماى ایرانى در راه آبهای آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نخستین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران به نام ایران - اراک به دست متخصصان ایرانی شرکت صنایع کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایکو ) تابعه ایدرو ساخته و آماده به آب اندازی شده است.

کشتی ایران – اراک درقالب همکاری با دو شرکت‌ خارجی ساخته شده است . این کشتی با عرض 30 متر ، طول 185 متر و ارتفاع 18 متر بیش از 7 هزار تن وزن دارد. این کشتی توانایی حمل 30 هزار تن بار ( 2200 کانتینر ) را داراست .

موتور کشتی ایران – اراک با وزن 600 تن و قدرت 16 هزار و 700 کیلو وات قادر است سرعت 21/5 گره دریایی را برای این کشتی تامین کند.

این کشتی قادر است 25 روز بدون توقف و به صورت مستمر در اقیانوس‌ها سفر کند. کشتی هم‌اکنون در مرحله آزمایش است و پس از اتمام این مرحله در مراسمی با حضور مسئولان عالی رتبه تحویل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می شود.

برای ساخت این کشتی نزدیک به 50 میلیارد تومان هزینه شده است.

کشتی ایران- اراک نخستین کشتی از پنج کشتی کانتیتربر اقیانوس پیماست که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان بزرگترین سازمان توسعه ای کشور ساخت آن را به اتمام رسانده است .

با حمایت و تاکید دولت هم اکنون چهار کشتی اقیانوس پیمای دیگر هم با پیشرفت کار مناسب درحال تکمیل شدن هستند.

انتقال دانش فنی ساخت کشتی های اقیانوس پیما به واسطه ساخت این کشتی نقطه عطفی در تاریخ صنایع دریایی کشور به شمار می رود.

شرکت ایزوایکو عمده ترین شرکت ساخت و تعمیر کشتی بزرگ در کشور از شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش محسوب می شود.