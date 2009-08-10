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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

نقد "مرجع نشر ایران" در سرای اهل قلم

نقد "مرجع نشر ایران" در سرای اهل قلم

نشست نقد و بررسی سرای اهل قلم که عصر دوشنبه برگزار می‌شود به نقد و بررسی "مرجع نشر ایران" اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "مرجع نشر ایران" راهنمای ناشران، چاپخانه‌ها و کتابفروشیها کشور عصر امروز دوشنبه 19 مرداد با حضور کامران فانی، حمید قبادی، جلال ذکایی، مسعود پایدار، مصطفی تهرانی، سیدعلی مدنی، داود موسایی و مجتبی تبریزنیا برگزار می‌شود.

در این نشست حمید قبادی مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلال ذکایی مدیرکل امور چاپ وزارتخانه، علی شجاعی صایین مدیرعامل خانه کتاب و داریوش مطلبی سردبیر کتاب ماه به نمایندگی از بخش دولتی و کامران فانی و مسعود پایدار از اتحادیه ناشران و کتابفروشان، داوود موسایی مدیرعامل انتشارات فرهنگ معاصر، مصطفی تهرانی نایب‌ رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و سیدعلی مدنی رئیس اتحادیه کلیشه‌سازان و لیتوگرافان به نمایندگی از جمع ناشران شرکت خواهند کرد.

نشست مذکور از ساعت 16 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره 2 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 927063

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