قرارداد چاپ کتب درسی افغانستان توسط ایران امضاء شد

جلال ذکایی مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بحث چاپ کتب درسی برخی کشورهای همسایه توسط چاپخانه‌داران کشورمان گفت: خوشبختانه این امکان و ظرفیت در کشورمان وجود دارد که در زمینه چاپ انبوه کتب درسی فعالیت کند با این حال و متاسفانه تجربه تلخی در مورد کشور عراق توسط یک گروه انجام شد که آسیب حیثیتی زیادی به صنعت چاپ ما وارد کرد.

وی افزود: خوشبختانه اخیراً با تلاشی که دوستان ما در صنعت چاپ انجام داده‌اند قرارداد چاپ کتابهای درسی افغانستان به امضاء رسید و بناست که یکی از شرکتهای بزرگ چاپی در ایران این کار را انجام دهد.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد ادامه داد: همچنین از طرف اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ برای چاپ کتابهای درسی کشور تاجیکستان هماهنگیهایی به عمل آمده و فعلاً بنای ما بر این است که به عنوان نمونه دو عنوان کتاب را برای چاپ آماده‌سازی کنیم و در صورت تائید قرارداد کلی برای چاپ این کتابها نیز به امضاء خواهد رسید.

ذکایی با یادآوری توان صنعت چاپ در ایران اضافه کرد: ظرفیت چاپ کتاب در کشور ما به خصوص در زمینه چاپ کتابهای درسی کشورهای دیگر و البته با توجه به روند رو به کاهش تعداد دانش‌آموزان در کشور خودمان وجود دارد و باید ظرفیتهای خالی را برای چاپخانه‌هایی که می‌توانند در حوزه چاپ کتب درسی فعالیت کنند از طریق چاپ کتابهای درسی کشورهای دیگر تامین کنیم.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد در پاسخ به سوالی درباره کیفیت چاپ در کشور گفت: چاپخانه‌های ما هم کیفیت بسیار بالاتری نسبت به چاپ در آن کشورها دارند و هم می‌توانند محصولشان را با قیمتهای مناسبی در اختیار آنها قرار دهند.