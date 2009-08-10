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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

در المپیاد ورزشی پیام نور؛

مسابقات تنیس ‌روی میز ‌‌با 15 مسابقه پیگیری شد

مسابقات تنیس ‌روی میز ‌‌با 15 مسابقه پیگیری شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسابقات تنیس روی میز دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور در دومین روز با 15 مسابقه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که صبح دوشنبه برگزار شد، تهران در مقابل لرستان، مازندران در مقابل فارس، کرمانشاه در مقابل قم، همدان در مقابل سیستان، تهران در مقابل کردستان، مازندران در مقابل خراسان جنوبی با نتیجه سه بر صفر پیروز شدند.

همچنین تیمهای چهارمحال در مقابل بوشهر، اصفهان در مقابل زنجان، گیلان در مقابل آذربایجان غربی، کرمان در مقابل اصفهان، خراسان جنوبی در مقابل لرستان و بوشهر در مقابل قم با نتیجه سه بر یک پیروز شدند و تیمهای کردستان در مقابل خراسان جنوبی، خوزستان در مقابل قزوین، کرمانشاه در مقابل چهارمحال با نتیجه سه بر دو پیروز شدند.

در مسابقات تنیس روی میز روز گذشته نیز تیمهای کردستان در مقابل آذربایجان غربی، تهران در مقابل زنجان، کرمانشاه در مقابل لرستان و کهگیلویه در مقابل چهارمحال با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند و تیمهای اصفهان در مقابل فارس، مازندران در مقابل کرمان، آذربایجان غربی در مقابل ایلام با نتیجه سه بر یک به پیروزی دست یافتند.

همچنین تیمهای قم در مقابل قزوین، خراسان جنوبی در مقابل سیستان و کردستان در مقابل بوشهر با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسیدند.

کد مطلب 927070

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