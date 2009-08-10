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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

عزتی:

وضعیت نامناسب اقتصاد خانوارهای ایلامی یکی از عوامل خودکشی است

وضعیت نامناسب اقتصاد خانوارهای ایلامی یکی از عوامل خودکشی است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس گفت: وضعیت نامناسب اقتصادی خانوارهای ایلامی یکی از عوامل خودکشی در استان است.

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یکی از معضلات اجتماعی استان ایلام بحث خودکشی است که در سالهای اخیر استان را در رتبه های نخست کشور در این زمینه قرار داده است.

وی بیان داشت: از عوامل مهمی که به مسئله خودکشی در استان ایلام دامن زده است، وضعیت نامناسب اقتصادی خانوارهای استان ایلام است که اغلب مشغول به کارهای کشاورزی، دامداری و ... هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایلامی مناسب نیست، خاطرنشان کرد: بیشتر این موضوع نشات گرفته از بیکاری و نبود شغلهای درآمدزا در استان است.

عزتی عنوان کرد: دولت باید به استان ایلام توجه ویژه ای داشته باشد و توقعات مردم استان ایلام به طور معقول برآورده کند.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم استان ایلام توان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود را هم ندارند، یادآور شد: در حال حاضر عده ای از مردم استان به خاطر نپرداختن تسهیلات بانکی به زندان انداخته شده اند.

کد مطلب 927072

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