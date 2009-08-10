کمک مالی به طرحهای فرهنگی مساجد خوزستان

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هدف سازمان تبلیغات گسترش طرحهای فرهنگی در مساجد خوزستان به خصوص برای نسل جوان است زیرا مساجد بهترین و امن ترین مکان برای جذب این نسل آینده ساز به فعالیتهای فرهنگی به شمار می روند.

وی اضافه کرد: در همین راستا و برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و دانش آموزان، این اداره کل از اردوهای فرهنگی مساجد برای اعزام جوانان به مشهد و سایر اماکن مذهبی حمایت مالی می کند.

بلک عنوان کرد: 150 مسجد در شهرستان اهواز و بالغ بر 200 مسجد در سراسر استان خوزستان تاکنون از این طرح بهره مند شده اند و با کمک مالی این داره کل اقدام به اعزام جوانان به اماکن مذهبی در قالب اردوهای فرهنگی کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: برای این کار بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که به نمایندگان این کاروانها پرداخت می شود.

بلک همچنین به توسعه فعالیتهای فرهنگی در روستاها اشاره کرد و گفت: تاکنون 98 باب خانه عالم در روستاهای استان خوزستان ساخته شده که در آن هر روحانی با سکونت دو ساله در این اماکن به توسعه فرهنگ دینی و مذهبی در روستاها و رفع نیازهای شرعی روستاییان می پردازد.

بلک گفت: امسال هفت میلیارد ریال برای ساخت خانه های عالم اختصاص یافته است که در سالهای گذشته این اعتبار را سازمان تبلیغات پرداخت می کرد اما امسال با مشارکت مردم تامین می شود.