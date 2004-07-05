از روسيه انتظار داريم در مقابل فشارهاي ساختگي و رويكردهاي ناحق آمريكا درباره فعاليتهاي هسته اي ايران تسليم نشود

به گزارش خبرگزاري مهر، خرازي با اشاره به جايگاه ايران و روسيه در تحولات منطقه اظهار داشت: رايزنيهاي مستمر تهران و مسكو مي تواند در حفظ منافع و نگرانيهاي مشترك دو كشور نقش اساسي را ايفا نمايد و چالشهايي كه امنيت و ثبات منطقه و جهان را با تهديد مواجه ساخته را كنترل سازد.

وزير امورخارجه باتشريح گفتگوهاي گروه كاري خزر خاطرنشان ساخت، تهران و مسكو و ديگر اعضا در چارچوب مباني و مكانيزمهاي تفاهم آميز مي بايست، مسير مذاكرات كارشناسي بسوي تعيين راه كارهاي مشترك به منظور ارائه در اجلاس سران در تهران را فراهم سازند.

دكتر خرازي با تبيين مواضع ايران درخصوص تحولات عراق تصريح كرد: رفتار سوء و خشن آمريكاييها با مردم عراق واكنش شديد و فضاي نا امني را به همراه داشته است و راه برون رفت از اين بحران، تسريع در خروج اشغالگران و فراهم ساختن زمينه هاي واگذاري حاكميت كامل به مردم عراق است.

وي افزود: طرحها و راه حلهايي كه خواست مردم و رهبران سياسي و ديني عراق را تامين نسازد نمي تواند چشم انداز موفق و عملي در برداشته باشد.



وزير امورخارجه با تشريح برنامه هاي صلح آميز اتمي ايران و همكاريهاي سازنده با آژانس انرژي اتمي گفت: در پرتو روابط متين و همكاريهاي روبه گسترش تهران و مسكو انتظار مي رود روسيه در مقابل فشارهاي ساختگي و رويكردهاي ناحق آمريكا تسليم نشده و گامهاي بلندتري رادر دفاع از حق مشروع و طبيعي جمهوري اسلامي بردارد.

ايوانف با اشاره به اهميت روابط دو كشور اظهار داشت: مسكو با اراده و عزم جدي تمايل دارد روابط و مناسبات دو كشوردر زمينه هاي دوجانبه و مورد علاقه و مسائل منطقه اي و بين المللي را تحكيم و گسترش دهد.

دبير شوراي امنيت ملي روسيه با تشريح تحولات عراق، افغانستان، خزر، آسياي ميانه و قفقاز خاطرنشان ساخت: ايران همواره نقش سازنده درتحولات منطقه داشته و دارد و رايزنيهاي مسكو و تهران مي تواند راه كارهاي موثري به منظور ارتقاي همكاريهاي دو كشور در عرضه هاي مختلف فراهم سازد.

ايوانف در خصوص برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي ايران افزود: روسيه نگراني جمهوري اسلامي را در خصوص برخورد تبعيض آميز قدرتهاي خارجي نسبت به برنامه هاي صلح آميز ايران درك كرده و آمادگي دارد با افزايش تماسها و رايزنيها دو كشور زمينه هاي موفقيت برنامه هاي صلح آميز اتمي را مساعدت نمايد.