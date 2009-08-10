پیشگیری بیماریهای دام در استان مرکزی به بخش خصوصی واگذار شد

سید سعید حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید نماینده مردم اراک در مجلس از این اداره افزود: در این راستا سازمان نظام دامپزشکی فعال شده و در قالب بخش خصوصی فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه توجه هرچه بیشتر به شاخصه‌های بهداشتی و کیفیتی دامپزشکی درباره فرآورده‌های خام دامی و موادغذایی سالم امری ضروری است، خاطرنشان کرد: تشکیلات دامپزشکی باید با اقتدار و با ابزار کار و نیروی انسانی کافی و استاندارد در خدمت سلامت شهروندان باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: باتوجه به حساسیت کار دامپزشکی نمایندگان مجلس باید قبل از طرح لوایح مختلف از قبیل طرح ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان دامپزشکی کشور، اساتید دانشگاه، موسسه رازی، مشورت و نظرخواهی کنند.