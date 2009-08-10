ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین مهلت انتخاب رشته اینترنتی در کنکور را ساعت 24 روز سه شنبه اعلام کرد و گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا پایان روز سه شنبه فرصت دارند نسبت به انتخاب 100 کد رشته محل از میان کد رشته محلهای مجاز اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سال گذشته از میان نزدیک به 800 هزار داطلب مجاز به انتخاب رشته در کنکور 670 هزار نفر انتخاب رشته کردند و 20 درصد از مجازین انتخاب رشته نکردند از این رو و براساس تجربه سالهای گذشته پیش بینی می شود امسال نیز 20 درصد از مجازین انتخاب رشته نکنند.

وی اظهار داشت: تلاش می کنیم تا پایان شهریور ماه کارنامه نهایی داوطلبان کنکور سراسری را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر کنیم اما زمان دقیق آن در حال حاضر مشخص نیست.

خدایی اظهار داشت: سال گذشته کارنامه نهایی اواخر شهریور ماه پس از انتشار نتایج نهایی منتشر شد.

وی گفت: نتایج نهایی کنکور در نیمه دوم شهریور ماه از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان اعلام می شود.

عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز چندی پیش به مهر گفت: در کنکور سراسری امسال بیش از 550 هزار نفر قبول می شوند این به معنای این است که از هر دو نفر یک نفر یا 1.1 نفر در کنکور قبول می شوند.