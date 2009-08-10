تصمیم احتمالی مجلس برای7 وزیر/ معرفی کردان بسیار دور از ذهن است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط شکل گیری کابینه دهم اظهار داشت: کابینه دهم در حالی شکل می گیرد که برنامه پنجم توسعه به زودی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سیاست های برنامه پنج ساله جهت دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، عنوان کرد: این سیاست ها اولویت های مورد توجه دولت دهم در عمر چهار ساله اش را مشخص کرده است که باید مورد توجه رئیس جمهور قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین از افرادی باید در این دولت استفاده شود که توانایی اجرایی کردن سیاست های برنامه پنج ساله پنجم را داشته باشند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اولویت های کاری رئیس جمهور در حوزه علمی و فناوری خاطرنشان کرد: تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش، دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه، تحول در نظام آموزش و پرورش، ارتقای سطح علوم انسانی و همچنین ارتباط موثر و مفید بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی با بحش صنعت کشور باید در زمره اولویت های کاری رئیس جمهور در حوزه علمی و فناوری باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تحقق الگوی توسعه ایرانی- اسلامی را از جمله اولویت های حوزه فرهنگی جامعه دانست و افزود: حوزه فرهنگی کشور نیازمند وزیری کارآمد، مجرب، برخوردار از نگرش فرهنگی، همچنین آشنا به مسائل هنری و داشتن مقبولیت در میان اصحاب فرهنگ و رسانه است ضمن اینکه این وزیر باید با شناسایی چالش ها و آسیب های این حوزه توانایی مدیریت فرهنگی کشور را نیز داشته باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به اولویت های کاری احمدی نژاد در حوزه سیاسی اشاره و عنوان کرد: تقویت مشارکت مردم، جهت دهی به جریانات سیاسی به سوی ارزش های اسلامی- انقلابی، اعتلای جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل و همچنین حضور هدفمند در عرصه های بین المللی از جمله مواردی است که بایستی در حوزه سیاسی مورد توجه رئیس جمهور در دولت دهم قرار گیرد.

وی تلاش در جهت تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، تقویت هویت ملی جوانان و اصلاح نظام اداری و قضائی را از جمله اولویت های کاری رئیس جمهور در حوزه اجتماعی خواند و خاطرنشان کرد: اولویت های کاری احمدی نژاد در حوزه اقتصادی باید پیاده کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی، هدفمند کردن یارانه ها، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدهای غیرنفتی باشد.

آرین منش با تاکید بر اینکه احمدی نژاد باید با توجه به اولویت های ذکر شده وزیران خود را برای کابینه دهم انتخاب نماید، تاکید کرد که این موارد از مهمترین موضوعات قابل بحث در جلسه فراکسیون با احمدی نژاد خواهد بود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه احمدی نژاد قبل از معرفی رسمی اعضای کابینه دهم به مجلس به صورت غیررسمی از نظرات کارشناسانه نمایندگان و کمیسیون های تخصصی برای انتخاب وزیران استفاده کند، یادآور شد: اگر رئیس جمهور نظرات استمزاجی نمایندگان را برای انتخاب وزیران مدنظر خود قرار دهد، اکثریت وزیران پیشنهادی با رای مثبت نمایندگان مجلس مواجه خواهند شد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از سخنانش به پیشنهاد احتمالی رئیس جمهور مبنی بر معرفی علی کردان به مجلس برای اخذ رای اعتماد اشاره و تاکید کرد: معرفی کردان بسیار دور از ذهن است اما اگر رئیس جمهور وی را معرفی نماید هیچ شانسی برای کسب رای اعتماد از مجلس نخواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی دربار رای اعتماد مجلس به یگر وزیران کابینه نهم دردوره بعدی گفت : باتوجه به سوابق محصولی در گذشته رای آوری وی را خیلی دشوار می دانم .

آرین منش همچنین با گمانه زنی درباره رای آوری شش وزیر پیشین در جایگاه وزارتی دولت نهم ابراز عقیده کرد: احتمال رای آوری محرابیان، علی احمدی و اسکندری وزیران صنایع ، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در جایگاه وزارتی سابقشان پایین و احتمال رای آوری متکی، سعیدی کیا و فتاح وزیران خارجه ، نیرو و مسکن در جایگاه وزارتی سابقشان بالا است.