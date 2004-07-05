  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۲۱:۳۲

با صدور بيانيه اي اعلام شد:

محكوميت حملات نظاميان صهيونيست از سوي جنبش فتح

جنبش مقاومت فتح افزايش جنايات نظاميان اسراييلي را عليه فلسطينيان محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، جنبش مقاومت فتح امروز دوشنبه با صدور بيانيه اي ، افزايش خشونتها و حملات هاي فزاينده مسلحانه از سوي نظاميان اسراييلي به مواضع غيرنظامي فلسطينيان در نوار غزه را محكوم كرد.

جنبش فتح همچنين مسئوليت كامل تمامي عواقب اين اقدامات را متوجه كابينه رژيم صهيونيستي دانسته و دراين باره به مقامات صهيونيستي هشدار داد.

در اين بيانيه هدف ازحملات نظاميان صهيونيستي به نوار غزه، افزايش فشارها بر فلسطينيان براي ايجاد خلل در پايداري و مقاومت ضد اشغالگري ، بيان شده است كه نتايج بحراني را در منطقه در برخواهد داشت كه در راس آنها متوجه خود اسراييلها است.

جنبش فتح ادامه مي دهد: اين گونه اقدامات از سوي نظاميان صهيونيستي نمي تواند خللي را درپايداري دولت و مردم فلسطيني در مبارزه عليه اشغالگري صهيونيستي ايجاد كند.

کد مطلب 92709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها