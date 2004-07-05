محكوميت حملات نظاميان صهيونيست از سوي جنبش فتح

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، جنبش مقاومت فتح امروز دوشنبه با صدور بيانيه اي ، افزايش خشونتها و حملات هاي فزاينده مسلحانه از سوي نظاميان اسراييلي به مواضع غيرنظامي فلسطينيان در نوار غزه را محكوم كرد.

جنبش فتح همچنين مسئوليت كامل تمامي عواقب اين اقدامات را متوجه كابينه رژيم صهيونيستي دانسته و دراين باره به مقامات صهيونيستي هشدار داد.

در اين بيانيه هدف ازحملات نظاميان صهيونيستي به نوار غزه، افزايش فشارها بر فلسطينيان براي ايجاد خلل در پايداري و مقاومت ضد اشغالگري ، بيان شده است كه نتايج بحراني را در منطقه در برخواهد داشت كه در راس آنها متوجه خود اسراييلها است.

جنبش فتح ادامه مي دهد: اين گونه اقدامات از سوي نظاميان صهيونيستي نمي تواند خللي را درپايداري دولت و مردم فلسطيني در مبارزه عليه اشغالگري صهيونيستي ايجاد كند.