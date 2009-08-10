به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کار گروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44، آیین نامهاجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری را به تصویب رساندند.
نحوه طبقه بندی بنگاههای مشمول واگذاری
بر اساس این آییننامه که در تاریخ 17/5/1388 توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است، دستگاههای دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 (شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاههای دولتی مشمول گروههای 1 و 2 قانون اصل 44 را در هر یک از بازار های موضوع بند های 11 الی 15 ماده 1 قانون اصل 44 براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی نمایند.
دستگاههای فوقالذکر موظفند فهرست بنگاه های مشمول واگذاری را به همراه فهرست حقوق و داراییهای مصرح در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اصل 44، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده 16 قانون اصل 44 توسط هیات واگذاری) فهرست اموال منقول و غیر منقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه اسناد احراز مالکیت داراییها و صورتهای مالی حسابرسی شده 3 سال آخر بنگاه ها را به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.
طبقه بندی بنگاههای واگذاری براساس صورتهای مالی 3 سال آخر و برخی شاخصهای دیگر صورت می گیرد.
دستگاههای دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 موظفند اطلاعات و مدارک بنگاههای مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیتموضوع ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یاد شده صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل از این بنگاهها به همراه یادداشتهای توضیحی آْنها و نیز گزارشهای حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیات واگذاری برای تایید به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.
هیات واگذاری مجاز است در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین نماید.
در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می گیرد درج اطلاعات 12گانه زیر در آگهی ضروری است:
1. نام و موضوع فعالیت شرکت
2. تعداد سهام قابل واگذاری و در صد آن نسبت به کل سهام شرکت
3. اعلام ترکیب سهامداران عمده
4. تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط
5. اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار
6. اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری
7. اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید
8. اعلام میزان پیش دریافت نقدی زمان بندی و شرایط اقساط و تضمینهای لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می گیرد.
9. اعلام مشوقهای مالی و غیر مالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران
10. اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترحیجی به مدیران و کارکنا همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه
11. اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است
12. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار
همچنین در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می گیرد درج موارد زیر در آگهی ضروری است:
1. کلیه موارد مندرج در بندهای ماده ب7 به استثنای 5 آن
2. اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پینشهاد ها
3. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان سه در صد قیمت پایه
4. اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صنرت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند.
5. اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکتهای واصل شده پیشنهادی و اینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاد دهندگان آزاد است.
6. اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان
بر اساس این آییننامه، سازمان خصوصی سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه های مشمول واگذاری می تواند راساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و موسسات تامین برنامه با رعایت بندهای زیر بازاریابی نماید:
1. جمع آوری ،طبقه بندی ،تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی ،نیروی انظانی ،حقو قی و مالی بنگاه
2. ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از شور
گزارش نحوه اجرای این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی هر شش ماه یک بار توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه خواهد شد.
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