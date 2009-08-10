مسابقه طناب کشی خبرنگاران زن در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مسابقات در قالب مسابقات جام رسانه با شرکت 32 خبرنگار ورزشکار در قالب هشت تیم چهار نفری در سالن شهید باکری خانه جوان ارومیه ترتیب یافت.

در این مسابقه تیم برنا، شامل خانم ها: ملک زاده، بابایی، خیراندیش و چنقرالوی وطن به مقام اول دست یافتند.

همچنین تیمهای شهید صارمی شامل خانم ها: سجادی، اسمی، آیرملو و انصاری و تیم رخش شامل خانم ها: زینالی، پاکزاد، غفاری و آرین به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این مسابقات تیم سالار متشکل از خانم ها: نورانی، سجادی، معجنی و محمدزاده به عنوان تیم اخلاق انتخاب شدند.

همچنین به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار، 40 نفر از فعالان عرصه رسانه های آذربایجان غربی به همراه خانواده های خود از سر پل قویون تا کوه سیر ارومیه را پیاده روی و کوهپیمایی کردند.

در پایان این مسابقات به رسم یادبود جوایزی از طرف شهرداری ارومیه، دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد و شورای مبارزه با مواد مخدر به شرکت کنندگان اهدا شد.

مرحله نهایی فوتسال جام رسانه نیز به منظور تعیین تیم اول امروز در ارومیه برگزار می شود.

مسابقات جام رسانه برای نخستین بار به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار در ارومیه انجام می شود.