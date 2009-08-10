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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

برای دیدار با قهرمان جهان/

تمرینات تیم ملی فوتسال از 21 شهریورماه آغاز می شود

تمرینات تیم ملی فوتسال از 21 شهریورماه آغاز می شود

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان برای دیدار با تیم ملی برزیل، قهرمان جام جهانی از روز شنبه 21 شهریورماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتسال با توجه به آغاز مسابقات لیگ برتر به حال تعطیل درآمده است. اما با توجه به درپیش بودن دیدارهای دوستانه با تیم ملی برزیل، دور جدید تمرینات این تیم از روز شنبه 21 شهریورماه آغاز می شود.

کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران روز 15 شهریورماه اسامی بازیکنان شاخص لیگ برتر را برای حضور در اردوی این تیم اعلام می کند و از روز 21 همین ماه مراحل آماده سازی ملی پوشان فوتسال با جدیت آغاز می شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان طی روزهای سی ام شهریورماه تا اول مهرماه سه دیدار دوستانه را در تهران و ارومیه مقابل تیم ملی برزیل برگزار می کند.

کد مطلب 927093

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