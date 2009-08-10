به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه‌ هنرهای معاصر اعلام کرد در ادامه برنامه نمایش فیلم در سینماتک چهارشنبه 21 مردادماه ساعت 16 فیلم 95 دقیقه‌ای "مارادونا، دست خدا" محصول 2007 سینمای ایتالیا به نمایش درمی‌آید.

"دست خدا" مقاطع مختلف زندگی بازیکن مشهور از جمله اعتیاد را دربر می‌گیرد و عنوان آن اشاره به عبارتی دارد که مارادونا در توضیح گل جنجالی خود به تیم ملی فوتبال انگلستان در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی فوتبال سال 1986 مکزیک به کار برد.

مارادونا در دوران ورزشی خود در تیم‌های بوکاجونیورز، بارسلونا و ناپل بازی کرد و به واسطه فوتبال به ثروتی انبوه دست یافت، اما پس از بازنشستگی در 37 سالگی، در مقاطع مختلف با اتفاق‌هایی آزاردهنده رو به رو شد.

در "دست خدا" علاوه بر مارکو لناردی که نقش اسطوره فوتبال آرژانتین را بازی می‌کند، جولیتا دیاز، ژوان لیرادو و امیلیانو کاچکا هم حضور دارند. علاقمندان برای تماشای فیلم به موزه‌ هنرهای معاصر تهران در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.