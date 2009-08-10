ساخت نخستین بیمارستان 32 تختخوابی شفت آغاز شد

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت این بیمارستان که از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان است در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و زیر بنای سه هزار و 200 متر مربع ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساخت بیمارستان 32 تختخوابی شفت 21 میلیارد و 500 مییلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین عنوان کرد: در حال حاضر‌استان گیلان سه هزار و 300 تخت بیمارستانی، 21 بیمارستان دولتی، شش بیمارستان خصوصی، دو بیمارستان دولتی غیر دانشگاهی، 297 داروخانه و 142 مرکز توانبخشی دارد.

بهبودی تعداد خانه های بهداشت استان را 974 واحد و تعداد مراکز بهداشتی درمانی را 294 واحد عنوان کرد و یاد آورشد: در دو سفررئیس‌ جمهوری به گیلان 166 مجوز خانه بهداشت، 47 مرکز بهداشتی و درمانی جدید دریافت شده است که این موارد نیز در توسعه بهداشت استان بسیار موثر خواهند بود.