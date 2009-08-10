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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

انیمیشن "خانواده من" تولید می‌شود

انیمیشن "خانواده من" تولید می‌شود

مجموعه انیمیشن "خانواده من" به کارگردانی کیانوش عابدی برای مرکز صبا مراحل تولید را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این انیمیشن از تولیدات اداره کل پویانمایی (صبا) است که در 52 قسمت هفت دقیقه‌ای با تکنیک سه بعدی رایانه‌ای تهیه می‌شود و داستان آن درباره کوچ خانواده‌ای است از تهران به یکی از شهرستان‌های شمال. پسر خانواده به نام دارا همکلاسی‌های جدیدی پیدا می‌کند و ...

عوامل تولید انیمیشن "خانواده من" عبارتند از محمدرضا عابدی نویسنده، مهرداد حسینی، مسعود عسگریان، بابک بهنام‌پویا و مرتضی نیتی انیماتورها، شبنم حاجیلو رندر، نیما مجلسی طراح و بک‌راند، روزبه کلباسی و علی‌ رحیمی‌پور تدوین، سروش عابدی موسیقی، حسن بادکوبه مجری طرح و محمدرضا بادکوبه مدیر تولید.

کد مطلب 927101

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