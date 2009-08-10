به گزارش خبرگزاری مهر، این انیمیشن از تولیدات اداره کل پویانمایی (صبا) است که در 52 قسمت هفت دقیقهای با تکنیک سه بعدی رایانهای تهیه میشود و داستان آن درباره کوچ خانوادهای است از تهران به یکی از شهرستانهای شمال. پسر خانواده به نام دارا همکلاسیهای جدیدی پیدا میکند و ...
عوامل تولید انیمیشن "خانواده من" عبارتند از محمدرضا عابدی نویسنده، مهرداد حسینی، مسعود عسگریان، بابک بهنامپویا و مرتضی نیتی انیماتورها، شبنم حاجیلو رندر، نیما مجلسی طراح و بکراند، روزبه کلباسی و علی رحیمیپور تدوین، سروش عابدی موسیقی، حسن بادکوبه مجری طرح و محمدرضا بادکوبه مدیر تولید.
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