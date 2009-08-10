قرارداد ابراهیم توره با "نانت" فرانسه لغو شد/ عذرخواهی از سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توره که با فریب یک آژانس نقل و انتقالات به باشگاه نانت فرانسه پیوسته بود پس از اطلاع مسئولان این باشگاه فرانسوی از قرارداد وی با باشگاه سپاهان ایران، پرونده حضورش در نانت فرانسه بسته شد.

با پیگیری‌های روابط بین الملل باشگاه سپاهان خبر پیوستن این مهاجم سنگالی با تیم نانت فرانسه در 3 آگوست به دست آمد که پس از مکاتبات باشگاه سپاهان اصفهان با فدراسیون فوتبال فرانسه و باشگاه نانت، مدیران این باشگاه فرانسوی از قرارداد رسمی توره با سپاهان مطلع شدند و ضمن عذرخواهی بابت جذب این بازیکن، پرونده حضور ابراهیم توره در این تیم فرانسوی به علت قرارداد وی با باشگاه سپاهان ایران بسته شده است.

سایت باشگاه نانت فرانسه نیز پس از این اعلام اخبار و عکس های مربوط به حضور ابراهیم توره در این باشگاه را از خروجی خود حذف کرد.