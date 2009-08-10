گردشگری موجب توانمندسازی بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص اعزام هیئت تجاری از فیلیپین به ایران اظهار کرد: در این راستا اولین کاری که سفارت می تواند انجام دهد، تسریع درتوزیع اطلاعات خواهد بود و ما هرچه زودترجزئیات بیشتری درباره این هیئت بدانیم، می توانیم به جامعه تجاری ایران اطلاعات بهتری بدهیم.

وی با اشاره به سرمایه گذاریهای مناسب در بخش زیرساختهای فیلیپین، خاطرنشان کرد: برای جامعه تجاری ایران بسیار مهم است که راجع به قوانین و مقررات فیلیپین بداند.

وی افزود: بخش ساخت و ساز ایران بسیار خوب است و پروژه های زیادی در بخش هایی نظیر ساختمان سازی، سدسازی و ... توسط شرکت های ایرانی در کشورهای دیگر در حال اجراست و قراردادهایی با عراق، افغانستان و بسیاری کشورهای دیگر داریم و اگر راجع به قوانین فیلیپین اطلاعات بیشتری داشته باشیم، مردم ما می توانند آنجا سرمایه گذاری کنند.

رئیس اتاق ایران صنعت موادغذایی و انرژی به ویژه نفت و پتروشیمی را از جمله زمینه های مساعد برای همکاری دو طرف برشمرد و گفت: الان در رابطه با انرژی رقابت جهانی وجود دارد و کشورها می خواهند در بازار انرژی سهم داشته باشند، به طور مثال در حال حاضر چین تلاش می کند تا سهم خود را در این بازار زیاد کند.

وی ابراز کرد: اگر سرمایه گذاری در زمینه انرژی صورت نگیرد، بعد از بحران کنونی با بحران انرژی مواجه خواهیم شد، بنابراین عاقلانه است تا همه کشورها از الان سرمایه گذاری های خود را در این عرصه شروع کنند.

وی توصیه کرد: زمان بسیار مهم است و بهتر است فیلیپین از هم اکنون رابطه خود را با ایران در این زمینه آغاز کند.

نهاوندیان "گردشگری" را در هر دو کشور دارای پتانسیلهای زیادی ارزیابی کرد و افزود: هرچه مردم دو کشور بازدیدهای بیشتری از کشور مقابل داشته باشند، اطلاعات بیشتری راجع به آن کشور کسب می کنند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه "گردشگری باعث توانمندسازی سایر بخش های اقتصادی و صنعتی می شود"، ادامه داد: یکی از راههای گسترش روابط اقتصادی، رابطه مستقیم بین بانکهای دو کشور است. الان ایران اجازه می دهد که بانکهای خارجی شعبه هایی در ایران داشته باشند و اگر فیلیپین خواهان گسترش روابط اقتصادی با ایران است، یکی از راه های آن، داشتن شعبه یک بانک فیلیپینی در ایران خواهد بود، زیرا به این ترتیب امکان باز کردن اعتبارات بانکی بدون حضور یک واسطه سوم امکان پذیر می شود.

در ادامه "جنرو سوسنگا" سفیر فیلیپین در ایران از اعزام هیئتی به سرپرستی رئیس شورای بازرگانی فیلیپین - ایران به کشورمان خبرداد و گفت: اگرچه فیلیپین تحت تاثیر بحران جهانی اقتصاد قرار گرفته است اما رشد اقتصادی نیز داشته ایم و باعث شده است تاثیر بحران در کشور زیاد نباشد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز، جاده سازی و حمل و نقل زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری در فیلیپین هستند و قوانین سرمایه گذاری خارجی ما خوب است و تسهیلات مناسبی به سرمایه گذاران خارجی داده می شود.

سنگا به وضعیت صادرات و واردات کشورش اشاره کرد و افزود: فیلیپین در زمینه تولید میوه مانند موز بسیار خوب است و به علت شرایط آب و هوایی خاص، تولیدات برنج در فیلیپین زیاد نیست و شرکت های زیادی در عرصه موادغذایی تمایل به همکاری با ایران دارند، به این ترتیب فرصت های خوبی برای همکاری دو طرف در این زمینه به چشم می خورد.

سفیر فیلیپین در ادامه اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر پروازهای مستقیم از ایران به فیلیپین برقرار شود، چرا که این امر به گسترش صنعت گردشگری دو طرف کمک قابل توجهی خواهد کرد و از طریق گردشگری مردم می توانند روابط تجاری خود را نیز شروع کنند.