عباسپور به احمدی نژاد نامه نوشت/ ملاکهای مجلس برای انتخاب وزرای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: سند چشم انداز بیست ساله آینده درخشان و قابل دسترسی را برای ایران اسلامی ترسیم می کند که نقطه برجسته آن جایگاه اول علمی در منطقه است. از سوی دیگر بر اساس نتایج و بیانیه کنفرانس جهانی آموزش عالی که در تیر ماه سال جاری در یونسکو برگزار شد، کشورها برنامه ریزی دقیق و عظیمی را در مورد گسترش کمی و کیفی آموزش عالی کرده و خواهند کرد. به عبارت دیگر برای رسیدن به جایگاه اول علمی با رقبایی روبرو هستیم که همه توان خود را در پیشرفت علمی به کار خواهند گرفت بنابراین ما با آنچنان سرعتی در پیشرفت علمی خود باید حرکت کنیم تا ضمن جبران عقب ماندگیها بتوانیم از آنها پیشی گرفته و جایگاه اول علمی را در منطقه و سپس بار دیگر پرچمداری علم و دانش را در جهان به دست آوریم. پایه های چنین حرکت و پرواز به سوی قله های افتخار علمی را آموزش و پرورش و ابزار رسیدن آن را آموزش عالی تشکیل می دهد لذا توجه به آموزش و پرورش و آموزش عالی شرط لازم برای رسیدن به اهداف چشم انداز است.

عباسپور در ادامه این نامه آورده است: آغاز برنامه بیست ساله چشم انداز تقریبا با آغاز به کار دولت نهم مصادف بود و عملکرد این دولت علیرغم حرکتهای قابل تقدیری که برای آموزش کشور انجام داد از کاستیهایی برخوردار بود که باید در دولت دهم رفع و نگرانیها در مورد عدم رسیدن به اهداف چشم انداز مرتفع شود به خصوص آنکه پایان دولت دهم حدودا کشور را در نیمه راه رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله قرار می دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از این نامه آورده است: این کاستیها را در آموزش و پرورش می توان تغییر شدید مدیریتی در این وزارتخانه، نبودن مدیریت لازم بر منابع مالی و انسانی، عدم توجه به امر پرورش، کسریهای مکرر اعتباری، عدم توانمندی در اجرای قوانینی چون قانون احیاء معاونت پرورشی، تصمیماتی که موجب در هم ریختگی در روند آموزشی کشور می شود، نبود سیاست مدون در استفاده از توانمندی مراکز تربیت معلم، تعطیلی تدریجی مدارس غیردولتی، بالا بودن آمار افت تحصیلی به خصوص در مقطع سال اول دبیرستان و ... برشمرد.

عباسپور در ادامه با اشاره به برخی کاستیها در آموزش عالی دولت نهم در این نامه آورده است: افزایش بی رویه دانشجو در بعضی دانشگاهها که توان علمی کمتری دارند و برعکس پذیرش اندک دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی علیرغم نیاز شدید جامعه، عدم هماهنگی در تحقیقات کشور، عدم توجه لازم به موضوع فناوری در کشور، عدم توجه به سیاستهای فوق برنامه تا ضمن حفظ نشاط سیاسی از ایجاد اغتشاش و آشوب در دانشگاهها جلوگیری شود، نبود یک رابطه تعریف شده بین دانشگاه و صنعت، سردرگمی در پذیرش دانشجو بر اساس اهداف و مسئولیتهای تعریف شده چون پیام نور و دانشگاه جامع علمی - کاربردی، بازنشستگی بی رویه اساتید گرانقدر در دانشگاهها، سستی در دفاع از حرمت دانشگاه و دانشگاهیان را می توان از جمله کاستیهای وزارت علوم در دولت نهم مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه این نامه آورده است: وجود این معضلات در آموزش و تحقیقات کشور از یک سو و اهمیت به پیشرفت علمی کشور از سوی دیگر می طلبد تا افرادی هدایت وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عهده گیرند تا از کلیه امکانات کشور و شرایطی که دولت می تواند در اختیار آنها قرار دهد حداکثر استفاده را کرده و آموزش و پرورش پویا که بتواند نسل جوان و آینده ساز کشور را با هویت ملی، دینی خود آگاه کرده و به زیور دانش بیاراید و آموزش عالی که در آن دانشجو ضمن حفظ نشاط سیاسی، خود را به عنوان یک متخصص که در خدمت جامعه اسلامی قرار خواهد گرفت برشمرد، تربیت کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نامه آورده است: اکنون که جنابعالی در آستانه تشکیل دولت دهم و معرفی اعضای کابینه خود هستید امید می رود که افراد متدین، پایبند به انقلاب، کارآمد، شایسته و صالح را که توان مدیریت در زمینه های مهم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری کشور را داشته باشند و بتوانند اهداف علمی کشور را تحقق بخشند به مجلس شورای اسلامی معرفی کنید، بدون شک وجود چنین شخصیت هایی در راس وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند موجب مقبولیت آنها در جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور شده و رسیدن به اهداف چشم انداز را سهل تر و آسان تر کند.

وی در انتهای این نامه یادآورده شده است: در انتها لازم می دانم به تاکید مقام معظم رهبری در تعامل بین مجلس و دولت اشاره کنم و امیدوار باشیم در سایه این تعامل که همفکری دولت و مجلس است افرادی به مجلس معرفی شوند که بتوانند رای اعتماد لازم را اخذ کنند.