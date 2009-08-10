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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

همایش سراسری قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی کشور از برگزاری همایش سراسری قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار، آبان ماه سال جاری در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار صمد قصری صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در ارومیه بیان داشت: تقویت و تعمیق همگرایی ملی از طریق مشارکت اقوام، شناسایی فرصتها و راهبردهای تقویت امنیت پایدار از رهگذر همگرایی ملی و شناسایی صاحبنظران و اندیشمندان حوزه مطالعات قومی کشور برای استفاده از دستاوردهای علمی آنها از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این همایش مقالات خود را در سه بخش قومیت و امنیت پایدار، قومیت و همگرایی ملی و همگرایی ملی و امنیت پایدار ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر چهار هزار و 800 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی در سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی کشور اجرا می شود که نتایج آن در فصلنامه های علمی، میزگردها و همایشها ارائه می شود. 

کد مطلب 927107

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