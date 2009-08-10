معتبرترین جایزه ادبی آمریکای لاتین به اوسپینا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "مرکو پرس" خبرگزاری کشورهای آتلانتیک جنوبی، ویلیام اوسپینا در این رمان به واقعه سفر اروپاییها به قاره آمریکا و استقرار و تولید نسلشان در آن منطقه می‌پردازد. این نویسنده هنگام دریافت این جایزه اذعان داشته که ما مردمان آمریکا "همگی از نژادی ناخالص هستیم. "



اوسپینا در این مراسم که دیروز در کاراکاس برگزار شد بیان داشت: تمام کاری را که من می‌خواهم انجام دهم این است که پیش گرو‌ههای بومی بروم تا مرا از بومی نبودن خودم مطلع کنند و پس از آن هم به اروپا بروم تا بفهمم که یک اروپایی هم نیستم. همه ما یک نژاد مخلوط هستیم.



این نویسنده 55 ساله این جایزه راکه شامل هدیه 100 هزار یورویی ( حدود 143 هزار دلار) و همچنین مدال بنیاد رومولو گالگو است دریافت کرد.‌ این بنیاد به مطالعه آمریکای لاتین می‌پردازد و از معتبرترین بنیادهای فرهنگی این خطه از دنیا نیز هست.



رمان "کشور دارچین" ضلع دوم از سه‌گانه‌ای است که جلد نخست آن "اورسوا" (Ursua) نام دارد و جلد سوم آن نیز "شیطان کور" است. نویسنده در این سه‌گانه به تلاش نخستین مسافران اروپاییها برای استیلای بر آمازون می‌پردازد.



این خبرگزاری ویلیام اوسپینا نویسنده، شاعر و مقاله‌نویس کلمبیایی را از مشهورترین و پرمخاطب‌ترین نویسندگان ادبیات آمریکای لاتین معرفی کرده که تا کنون حدود 15 اثر در حوزه‌های مختلف ادبی از وی منتشر شده است.



سوتو وزیر فرهنگ ونزوئلا نیز که در این مراسم حضور داشت با تقدیر از این رمان آن را اثری دانست که "تمام مردم آمریکای لاتین باید آن را بخوانند."



این مقام مسئول رمان "کشور دارچین" را با "صد سال تنهایی" مارکز مقایسه کرد و بیان داشت که پس از کسب تکلیف از هوگو چاوز و در صورت توافق بخشهایی از این اثر را برای درج در کتابهای درسی کودکان کشور ونزوئلا اعمال خواهد کرد.



وی ادامه داد: زمانی که کسی نمی‌داند به کجا دارد می‌رود خیلی با ارزش است که حداقل بازگردد و ببیند که از کجا آمده است.

اوسپینا پس از گابریل گارسیا مارکز، مانوئل مخیا و فرناندو بالخو چهارمین کلمبیایی است که جایزه بنیاد رومولو گالگوس را از آن خود می‌کند.



این دوسالانه ادبی در سال 1964 با هدف زنده نگه داشتن نام رومولو گالگوس رییس جمهور نویسنده ونزوئلا بنیان نهاده شد.‌ از دیگر برگزیدگان این جشنواره می‌توان به ماریو بارگاس یوسا نویسنده پرویی، خاویر ماریاس نویسنده اسپانیایی، روبرتو بولانو شیلیایی و آخرین نفری که در سال 2007 این جایزه را از آن خود کرد النا پونیاتوفسکا اشاره کرد.