جزئیات بارش شهابی در آسمان ایران/ رصد بارش شهابی در 21 و 22 مرداد

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارشهای شهابی هر سال اتفاق می افتد، گفت: زمانی که زمین در مدار خود در حال حرکت است گاهی یکی از مدارهای دنباله دار و یا سیارکها را قطع می کند که در این صورت ذرات جدا شده از سیارکها و دنباله دارها وارد جو زمین می شود.

وی افزود: این ذرات به دلیل بالا بودن دما، سرعت و اصطکاک در جو زمین شروع به سوختن می کنند از این رو هنگامی که در مدار زمین حرکت می کند ردی را از خود بر جای می گذارد که ما از آن به عنوان "شهاب" یاد می کنیم.

کانون بارش باران شهاب

قمری نژاد منشا این بارش را دنباله داری به نام "سویفت-تاتل" (Swift-Tuttle) دانست که حدود 130 سال یک بار حرکت، مدار خورشید را کامل می کند و اظهار داشت: بهترین شرایط رصدی تعداد شهابها بین 120 تا 200 شهاب است که تاکنون به ندرت تعداد این بارشها به 200 شهاب رسیده است.

وی بهترین رصد ZHR این دنباله دار که بیشترین بارش را داشته است را متعلق به سال 2004 دانست و گفت: پس از این بارش، در سال جاری (2009) شاهد بیشترین بارش دنباله دار سویفت-تاتل هستیم. برای مشاهده مجدد بهترین شرایط بارش این دنباله باید تا سال 2028 منتظر باشیم.

ZHR تعداد شهابهای قابل مشاهده برای رصد کنندگان در مدت زمان یک ساعت در بهترین شرایط ممکن است که کانون بارش در بالای سر ناظر بوده و آسمان ناظر از شرایط خوبی برخوردار باشد.

اهمیت بارش سویفت-تاتل

دبیر انجمن نجوم ایران اهمیت این بارش را تعداد بارش، بزرگی و درخشندگی آن ذکر کرد و به مهر گفت: اوج بارش شهاب این دنباله دار در روز 21 مرداد ماه است که در صورت وجود شرایطی چون قرار گرفتن در کانون بارشها، صاف بودن آسمان و عاری بودن آسمان از غبار و بخار می توان این پدیده زیبای نجومی را مشاهده کرد.

به گفته وی علاوه بر بارش سویفت-تاتل، بارشهای برساوشی، اسدی و جوزایی به دلیل تعداد بارش و درخشندگی از دیگر بارشهای مهم به شمار می روند.

نوربارانی آسمان ایران

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر اینکه این بارش از ایران قابل رویت است، خاطرنشان کرد: این بارش با چشم غیر مسلح قابل رویت است ضمن آنکه می توان با نصب آنتن هایی اقدام به ثبت رادیویی و ضبط صداهای شهابها کرد.

وی همچنین ادامه داد: در رصد این پدیده می توان زمان و تعداد شهابها، میزان بارشی که در یک ساعت وارد جو می شود، رنگ شهابها، میزان درخشندگی، طول شهابها و دود حاصل از شهابها را رصد و اندازه گیری کرد.